Appier智慧行銷領袖高峰論壇 AI助力企業打造長效競爭力

新創獨角獸Appier今（14）日舉辦「2025 智慧行銷領袖高峰論壇」，以「數據驅動未來」為核心，聚焦「組織轉型」、「技術創新」與「營運增長」三大關鍵議題，探討如何利用AI與行銷科技為企業注入嶄新動能，提升企業長期競爭力。

Appier獨立董事簡立峰以「生成式AI驅動企業變革──從爆發成長到應用落地，解鎖未來競爭力」為題，談到在數位化浪潮與AI技術飛速發展的背景下，企業正重新定義組織架構與行銷策略。生成式AI已從「電商」到「程式編碼」等多個領域掀起變革。美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）有35%銷售額來自AI自動推薦，中國電商巨擘阿里巴巴（Alibaba）則有90客服詢問由AI處理，而Google已有25% 的程式碼由AI完成。

簡立峰指出，未來1%的超級使用者將掌握99%的資源與能力。企業領導者需專注於資料工程與數據治理，培養具備廣泛技能與AI工具應用能力的π型人才。而導入AI工具從內部賦能員工，減少對外包的依賴更為重要。

AI現正重塑科技公司的軟體開發模式，加速企業內部自動化的進程。以電商產業為例，伴隨生成式AI持續深入電商運營，即時生成廣告文案、動態更新廣告創意、SEO關鍵字優化、虛擬菁英銷售員等超個人化的服務的精準度與效益將進一步提升，為消費者帶來更優質的體驗。

Appier執行長暨共同創辦人游直翰談到，2024年，Appier已將生成式AI的創新應用全面整合於所有產品線，推動智慧商業策略升級，目前已有超過五成客戶採用生成式AI技術提升活動效率與效益。預期2025年生成式AI將進一步加速與普及，成為企業競爭力的重要基石。

國立台灣大學資訊工程學系教授陳縕儂以「生成式AI技術進化，重新定義數位行銷的未來可能性」為主題，描繪未來創新應用的場景。大型語言模型的出現讓行銷人員得以透過歷史行為追蹤消費者樣態，洞察其偏好與潛在動機，生成量身訂製的內容文案，結合大型語言模型的前瞻研究，AI有望被訓練得如同人類般靈活，不僅能適時發掘更多線索，還可通過即時回饋進行數據優化，讓創意更加出色。此外，AI 甚至能基於人格特質（如 MBTI）量身打造行銷內容，進一步精準化並強化行銷策略。

Appier大中華區企業解決方案副總李致杰也與新光三越數位發展部副總黃韻芝暢談「新光三越如何運用第一方數據實現 OMO 智慧零售」。

李致杰提到，和新光三越合作，透過創新的行銷策略和數據驅動的洞察，整合線上與線下數據，利用 AI 技術實現會員App的行銷自動化與個人化應用。例如，透過AI模型精準預測消費者行為，實現動態推薦與智慧行銷，有效提升會員的品牌忠誠度與用戶黏著度，在零售數位轉型中取得亮眼成果。

新光三越數位發展部副總黃韻芝則表示，數位轉型過程中，和技術夥伴的協作是相當重要的一環，Appier和新光三越合作多年，在數據轉型上和新光三越有相當多的交流和討論，逐步完善會員虛實整合的全通路消費體驗。新光三越期待透過AI技術創新應用，實現更加個人化的消費體驗，進一步鞏固新光三越在智慧零售中的領導地位。