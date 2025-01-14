仁寶今舉辦旺年會 AI伺服器布局、AI PC展望成關注焦點
仁寶今日將舉行旺年會，在會前記者會上，預計公司2025年全年營運表現、AI伺服器產品進展、地緣政治觀察、海外布局策略等，都將成為市場關注焦點。仁寶董事長陳瑞聰日前指出，仁寶最大遺憾，就是在這一波伺服器和AI伺服器趨勢中，落後同業很多。未來的決策與資源將集中在AI伺服器，更積極布局雲端服務供應商（CSP）大客戶，目標成為AI伺服器前三大廠商。
金仁寶集團總裁許勝雄曾宣示，2024年將採取「掠奪式成長」策略，積極透過併購創造成長，許勝雄說，以往的屯墾式成長策略是透過人才能量、客戶關係、掌握的技術，一步步進入產品和產業使其發散，但仁寶最大的調整，就是要採取「掠奪式成長」，積極透過併購創造成長。去年5月，仁寶正式啟動交班計畫，由陳瑞聰接任董事長。
日前陳瑞聰曾經感嘆，提及去年輝達執行長黃仁勳曾邀請多家電子科技大廠餐敘，僅仁寶沒受邀，讓他「感觸很深」，昨許勝雄被媒體問及黃仁勳又將來台一事，他表示「自己是否與黃仁勳見面吃飯並不是重點」。
許勝雄昨指出，人工智慧（AI）已經變成全人類運動，不會泡沫化，台灣廠商能在產業鏈裡扮演價值貢獻者角色，所有客戶都會跟台灣研發、生產和設計體系的運作結合。
但是，由於未搭上AI伺服器熱潮，仁寶去年業績相對低迷，12月合併營收為640.57億元，降至近十個月低點，月減19.59%，年減7.88%；第4季營收2291.75億元，季減6.2%，年減5.17%；2024年全年合併營收9,102.73億元，連兩年失守兆元大關，年減3.85%。
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