快訊

明年春節沒9連休？她見「初四就開工」崩潰 昔政院1公告留懸念

說出來了？劉鏡清在美談輝達亞洲總部選址是「這城市」

輝達黃仁勳抵台！搭這家民航入境桃園 私人專機去向曝光

輝達黃仁勳抵台！搭這家民航入境桃園 飛行細節曝光

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳14日中午已正式搭機抵台，並已從桃園國際機場入境，據悉，有「AI教父」之稱的黃仁勳，此次並非搭乘他的私人專機，而是搭乘民航客機來台，外傳是因為港台之間距離較近，所以他派出私人專機送家人返回美國，而自己則搭乘民航客機來台，而稍早落地的班機主要有中華航空的波音737客機、以及長榮航空的波音787客機，外界推估他就是搭這2個航班之一，從香港直飛來臺。

輝達作為加速計算領域的先驅，自從1999年成功發明GPU以來，就不斷的帶領全球尖端科技技術持續的向上升級，期間除引發了PC遊戲市場的增長，也重新定義了計算機圖形，更點燃了現代人工智慧時代，而輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳自前年正式發表「AI人工智慧」晶片以來，在市場造成一陣難以抵擋的「AI人工智慧」炫風。

事實上，輝達執行長黃仁勳日前透露，自己規劃來台參加本周五的輝達台灣分公司尾牙，與台灣員工同歡，而他也在1月12日先帶著家人，從沙烏地阿拉伯搭專機飛到香港，也讓外界關注他的下一個行程將前往哪邊，而他的專機於昨（13）日晚間9點多再度起飛，並載著他的家人直飛回到美國，而他自己則搭乘民航客機，從香港來台，並於今日中午從桃園機場正式入境。

據悉，桃園機場在今日中午共有兩架來自香港的客機落地，包括長榮航空（BR892）旗下機型為B787-10的客機，抵達時間為中午12點整，而飛抵航廈為桃園國際機場第二航廈，該班機使用的下機窗口為為第二航廈三樓的C9 登機口，該航班主要航空公司為香港航空，並由長榮航空代理、執飛。而另一班飛機為中華航空（CI-602）旗下的客機，其機型為B737-800，而該機主要落地位置為第一航廈、登機門為A3，表定抵達時間為中午12點05分。

輝達 長榮航空 香港

延伸閱讀

黃仁勳中部唯一點名「夥伴」東海：配合中市府爭取輝達

祖克柏也對量子運算澆冷水 概念股再暴跌超過30%

黃仁勳傳提前來台 將訪鴻海

輝達機器人 盟立、微星拿到入場券

相關新聞

花旗：美國發布最新AI出口管制 台積電CoWoS-L封裝今年起將成主流

美國發布最新的人工智慧（AI）出口管制措施後，花旗14日發布報告指出，2025年開始，台積電（2330）的先進封裝技術C...

輝達黃仁勳抵台！搭這家民航入境桃園 飛行細節曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳14日中午已正式搭機抵台，並已從桃園國際機場入境，據悉，有「AI教父」之稱的黃仁勳，此次...

前進矽谷新創基地+1 劉鏡清：2027年新創募資達50億美元

國發會繼2024年於日本東京設立新創基地後，更進一步在14日於美國矽谷核心地帶帕羅奧圖（Palo Alto）設立第二個海...

仁寶今舉辦旺年會 AI伺服器布局、AI PC展望成關注焦點

仁寶今日將舉行旺年會，在會前記者會上，預計公司2025年全年營運表現、AI伺服器產品進展、地緣政治觀察、海外布局策略等，...

Meta看好今年AI行銷、創作者經濟與影音內容強勢成長

隨著消費者行為與偏好迅速演變，社群平台已不僅是人際交流的工具，更成為品牌接觸目標消費者的重要橋樑。亞太地區為全球最活躍的...

台積電亞利桑那州廠 傳最快本季啟動商用量產蘋果晶片

日本媒體報導，蘋果公司（Apple）驗證台積電亞利桑那州晶圓廠首批「美國製造」先進處理器晶片的作業，已進入最後階段，在完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。