輝達黃仁勳抵台！搭這家民航入境桃園 飛行細節曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳14日中午已正式搭機抵台，並已從桃園國際機場入境，據悉，有「AI教父」之稱的黃仁勳，此次並非搭乘他的私人專機，而是搭乘民航客機來台，外傳是因為港台之間距離較近，所以他派出私人專機送家人返回美國，而自己則搭乘民航客機來台，而稍早落地的班機主要有中華航空的波音737客機、以及長榮航空的波音787客機，外界推估他就是搭這2個航班之一，從香港直飛來臺。

輝達作為加速計算領域的先驅，自從1999年成功發明GPU以來，就不斷的帶領全球尖端科技技術持續的向上升級，期間除引發了PC遊戲市場的增長，也重新定義了計算機圖形，更點燃了現代人工智慧時代，而輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳自前年正式發表「AI人工智慧」晶片以來，在市場造成一陣難以抵擋的「AI人工智慧」炫風。

事實上，輝達執行長黃仁勳日前透露，自己規劃來台參加本周五的輝達台灣分公司尾牙，與台灣員工同歡，而他也在1月12日先帶著家人，從沙烏地阿拉伯搭專機飛到香港，也讓外界關注他的下一個行程將前往哪邊，而他的專機於昨（13）日晚間9點多再度起飛，並載著他的家人直飛回到美國，而他自己則搭乘民航客機，從香港來台，並於今日中午從桃園機場正式入境。

據悉，桃園機場在今日中午共有兩架來自香港的客機落地，包括長榮航空（BR892）旗下機型為B787-10的客機，抵達時間為中午12點整，而飛抵航廈為桃園國際機場第二航廈，該班機使用的下機窗口為為第二航廈三樓的C9 登機口，該航班主要航空公司為香港航空，並由長榮航空代理、執飛。而另一班飛機為中華航空（CI-602）旗下的客機，其機型為B737-800，而該機主要落地位置為第一航廈、登機門為A3，表定抵達時間為中午12點05分。