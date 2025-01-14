快訊

明年春節沒9連休？她見「初四就開工」崩潰 昔政院1公告留懸念

說出來了？劉鏡清在美談輝達亞洲總部選址是「這城市」

輝達黃仁勳抵台！搭這家民航入境桃園 私人專機去向曝光

美對AI晶片出口擬分三級管制 台積電客戶群影響待觀察

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

美國擬對AI晶片出口實施分級管制，法人認為，該政策對台積電（2330）客戶群NVIDIA（輝達）(NVDA.US)、AMD(AMD.US)、Intel(INTC.US)、Marvell Technology(MRVL.US)、Broadcom(AVGO.US)等AI晶片製造商構成壓力，影響需要持續觀察。

美國總統拜登卸任前推出此規則，並設120天公眾意見徵詢期，業界則有一年時間進行調整以符合新規。該方案將確保最先進的AI訓練基礎設施留在美國及盟友，並推動AI技術的安全應用與全球擴散。

法人分析，第一級的國家明顯沒有東南亞（包括新加坡）和中東，表示加強管制中國大陸的意味，NVIDIA以國家銷售占比：美國40-45%、台灣近20%、新加坡19%、中國大陸17%，一般認為新加坡的GPU銷售可能與中國大陸有相當關連性。第一級的18個國家的總人口約占全球的 8.1%，總GDP約占全球的 27.5%。美國的人口約占全球的 4.1%，GDP約占全球的 25.5%。中國大陸的人口約占全球的 17.5%，GDP約占全球的18.3%。新的禁令代表AI自由市場剩下50-55%，近20%市場要不見了，另外25-30%有些阻礙，因為數量有限制性，對NVIDIA的銷量來講勢必有影響，對股價的評價亦將有影響。

此外，算力是現在被關注的焦點，高速傳輸晶片終將被關注，博通（Broadcom）銷售占比中國大陸32%、新加坡12%，固然不全與AI有關，但美國政府若不主動關注，NVIDIA也自會鳴不平，因此亦須小心。

法人也分析，台積電(TSM.US)的先進製程需求與NVIDIA和AMD等公司密切相關，若出口受限，將直接影響台積電的出貨及業績。此外，此政策將增加雲端服務供應商(CSP)如Microsoft(MSFT.US)、Google(GOOGL.US)、Meta(META.US)、Amazon(AMZN.US)、Oracle(ORCL.US)在非盟友國家部署AI基礎設施的成本與複雜性。其他受影響公司包括AI伺服器製造商Supermicro(SMCI.US)、Dell(DELL.US)、HP Enterprise(HPE.US)，網絡交換器製造商Arista Networks(ANET.US)，數據中心解決方案提供商Equinix(EQIX.US)與Digital Realty Trust(DLR.US)，以及AI平台企業Palantir Technologies(PLTR.US)與C3.ai(AI.US)。

AI 美國

延伸閱讀

台積電亞利桑那州廠 傳最快本季啟動商用量產蘋果晶片

台積電反彈！3檔概念股飆漲停 台特化、雍智齊創天價

美頒AI新規 升高管控先進晶片技術全球流向

傳輝達AI晶片機架故障 微軟等大客戶交貨延誤

相關新聞

花旗：美國發布最新AI出口管制 台積電CoWoS-L封裝今年起將成主流

美國發布最新的人工智慧（AI）出口管制措施後，花旗14日發布報告指出，2025年開始，台積電（2330）的先進封裝技術C...

輝達黃仁勳抵台！搭這家民航入境桃園 飛行細節曝光

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳14日中午已正式搭機抵台，並已從桃園國際機場入境，據悉，有「AI教父」之稱的黃仁勳，此次...

前進矽谷新創基地+1 劉鏡清：2027年新創募資達50億美元

國發會繼2024年於日本東京設立新創基地後，更進一步在14日於美國矽谷核心地帶帕羅奧圖（Palo Alto）設立第二個海...

仁寶今舉辦旺年會 AI伺服器布局、AI PC展望成關注焦點

仁寶今日將舉行旺年會，在會前記者會上，預計公司2025年全年營運表現、AI伺服器產品進展、地緣政治觀察、海外布局策略等，...

Meta看好今年AI行銷、創作者經濟與影音內容強勢成長

隨著消費者行為與偏好迅速演變，社群平台已不僅是人際交流的工具，更成為品牌接觸目標消費者的重要橋樑。亞太地區為全球最活躍的...

台積電亞利桑那州廠 傳最快本季啟動商用量產蘋果晶片

日本媒體報導，蘋果公司（Apple）驗證台積電亞利桑那州晶圓廠首批「美國製造」先進處理器晶片的作業，已進入最後階段，在完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。