美對AI晶片出口擬分三級管制 台積電客戶群影響待觀察

美國擬對AI晶片出口實施分級管制，法人認為，該政策對台積電（2330）客戶群NVIDIA（輝達）(NVDA.US)、AMD(AMD.US)、Intel(INTC.US)、Marvell Technology(MRVL.US)、Broadcom(AVGO.US)等AI晶片製造商構成壓力，影響需要持續觀察。

美國總統拜登卸任前推出此規則，並設120天公眾意見徵詢期，業界則有一年時間進行調整以符合新規。該方案將確保最先進的AI訓練基礎設施留在美國及盟友，並推動AI技術的安全應用與全球擴散。

法人分析，第一級的國家明顯沒有東南亞（包括新加坡）和中東，表示加強管制中國大陸的意味，NVIDIA以國家銷售占比：美國40-45%、台灣近20%、新加坡19%、中國大陸17%，一般認為新加坡的GPU銷售可能與中國大陸有相當關連性。第一級的18個國家的總人口約占全球的 8.1%，總GDP約占全球的 27.5%。美國的人口約占全球的 4.1%，GDP約占全球的 25.5%。中國大陸的人口約占全球的 17.5%，GDP約占全球的18.3%。新的禁令代表AI自由市場剩下50-55%，近20%市場要不見了，另外25-30%有些阻礙，因為數量有限制性，對NVIDIA的銷量來講勢必有影響，對股價的評價亦將有影響。

此外，算力是現在被關注的焦點，高速傳輸晶片終將被關注，博通（Broadcom）銷售占比中國大陸32%、新加坡12%，固然不全與AI有關，但美國政府若不主動關注，NVIDIA也自會鳴不平，因此亦須小心。

法人也分析，台積電(TSM.US)的先進製程需求與NVIDIA和AMD等公司密切相關，若出口受限，將直接影響台積電的出貨及業績。此外，此政策將增加雲端服務供應商(CSP)如Microsoft(MSFT.US)、Google(GOOGL.US)、Meta(META.US)、Amazon(AMZN.US)、Oracle(ORCL.US)在非盟友國家部署AI基礎設施的成本與複雜性。其他受影響公司包括AI伺服器製造商Supermicro(SMCI.US)、Dell(DELL.US)、HP Enterprise(HPE.US)，網絡交換器製造商Arista Networks(ANET.US)，數據中心解決方案提供商Equinix(EQIX.US)與Digital Realty Trust(DLR.US)，以及AI平台企業Palantir Technologies(PLTR.US)與C3.ai(AI.US)。