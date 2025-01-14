花旗：美國發布最新AI出口管制 台積電CoWoS-L封裝今年起將成主流

美國發布最新的人工智慧（AI）出口管制措施後，花旗14日發布報告指出，2025年開始，台積電（2330）的先進封裝技術CoWoS-L將成為主流。花旗給予台積電「買進」評等，目標價新台幣1,540元。

路透報導，花旗指出，拜登政府的最新AI晶片三級制管制，是要把先進運算能力保留在美國及盟國之中，並確保其國家安全，但中國大陸和俄羅斯等第三級國家在建立最強大的「封閉式」AI模型時受到新的限制。

至於包括全球多數國家在內的第二級國家，可能面臨最大的變化，因此美國可能很快就會對這些國家可採購的運算能力設定新上限，但這些國家應該也可以在滿足某些安全要求的前提下，申請額外配額。

花旗認為，對大中華區的半導體公司而言，最新管制可能影響輝達（Nvidia）向非美國盟友的銷售，短期內也將對致茂電子（2360）和ASMPT造成負面影響。