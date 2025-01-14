台積電亞利桑那州廠 傳最快本季啟動商用量產蘋果晶片
日本媒體報導，蘋果公司（Apple）驗證台積電亞利桑那州晶圓廠首批「美國製造」先進處理器晶片的作業，已進入最後階段，在完成品保程序後，最快本季將啟動首批商用量產晶片。
‧台積電的亞利桑那州晶圓廠以4奈米製程節點為先進晶片生產的標竿，已完成自家的品質測試，確保這些晶片「準備好進行量產」
‧蘋果正在進行全面測試，以驗證台積電美國廠生產晶片的效能與台南廠的產品一致。最後驗證完成後，將花三個月時間啟動首批晶片的商用量產，若成功，將象徵美國打造本土晶片生產的重大勝利。
‧台積電原本計劃2024年開始量產，但因缺工、供應鏈不完整、成本較高且許可申請比預期還久等因素延後。
‧輝達（Nvidia）和超微（AMD）也正在台積電亞的利桑那州晶圓廠，進行一些晶圓測試生產，在美國生產的處理器晶片仍將須送回台灣進行封裝，直到台積電的美國合作夥伴Amkor完成封裝設施。
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