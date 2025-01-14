前進矽谷新創基地+1 劉鏡清：2027年新創募資達50億美元

國發會繼2024年於日本東京設立新創基地後，更進一步在14日於美國矽谷核心地帶帕羅奧圖（Palo Alto）設立第二個海外新創基地。國發會主委劉鏡清表示，台灣的新創量能與投資市場優於全球，未來預計每年成長20%，在2027年新創募資規模達到50億美元的目標。

劉鏡清率團前往並親自主持14日位於美國矽谷核心地帶帕羅奧圖（Palo Alto）的第二個海外新創基地開幕儀式，開幕現場匯聚我國新創及當地企業、創投、大學、協會等代表逾300人出席，包括美國Google、Qualcomm，日本JETRO、Japan Innovation Campus、全球玉山科技協會以及台積電（2330）、台達電（2308）等國內業者及新創團隊逾300人，展現我國插旗矽谷的創新能量，共同見證台美新創交流歷史性的一刻。

劉鏡清致詞時表示，台灣的科技與創新能力全球有目共睹，半導體製程全球市占率約九成，全球AI伺服器也有超過九成來自台灣，累積許多技術能量與人才，因此台灣有非常多優質新創值得大家關注。尤其近年全球新創面臨資本寒冬挑戰，2023年全球新創募資金額較前年大幅衰退近四成，相對地，2023年台灣新創募資逆勢成長10%，達28億美元創下歷年新高。

劉鏡清還提到，為了讓台灣新創能夠更快被世界看見，國發會特別選在全球新創的核心-矽谷設立辦公室。而台灣新創基地設立在矽谷的核心帕羅奧圖（Palo Alto），更是具有指標性的意義，將建立台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑（Bridge），除了將優質的新創團隊帶到矽谷外，同時也希望將矽谷的資源引入台灣，促進台美雙方的創新交流合作。未來台灣在矽谷的新創基地將積極扮演橋樑的角色，一年內至少將連結超過1,000位社群夥伴，至少協助100家新創對接矽谷當地企業、創投等資源。

此外，吸引海外優先人才來台亦是國發會此行推動重點，劉鏡清今天也親自頒發就業金卡給亞洲投資平台BRV Capital資深顧問David Lam及前亞馬遜網絡服務AWS全球創業倡導者Mark Birch。

劉鏡清強調，台灣不僅在全球半導體、IC產業具有關鍵地位，吸引輝達（NVIDIA） 等國際企業在台灣設立亞洲總部，也有良好的環境優勢，例如：健保、安全、美食、美景等，且擁有眾多具全球競爭力薪資職缺及發展舞台，未來台灣將成為全球創新的核心，歡迎全球頂尖人才加入台灣。

今日開幕儀式中，Startup Island TAIWAN 矽谷基地執行長Dennis Liu也與 Berkeley SkyDeck加速器總經理Sibyl Chen簽署合作備忘錄 （MOU），深化台美創新創資源的鏈結。