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AI世代建築師危險？他曝這三方面無可取代

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

台灣建築美學文化經濟協會於13日舉行會員大會，理事長劉培森指出，人工智慧（AI）正以前所未有的方式，影響著人類生活的各個層面，從文本、圖像到影音生成，甚至多模態生成，AI 能快速產出多樣化的內容方案。對於建築設計領域而言，這意味著AI不再僅僅是一個數據分析和模擬工具，而是成為建築師可靠的合作夥伴。

不過他強調，儘管AI在許多領域展現出驚人的潛力，但建築師的創造力、人文素養和美學品味仍是無可取代的。未來，只有那些能夠與AI有效協作、同時維持創作本質的建築師，才能在這場數位化轉型中脫穎而出，真正引領未來建築設計的潮流。

劉培森表示，在設計規劃的初期階段，AI可以根據建築法規、結構需求及環境限制等參數，協助建築師迅速生成多個符合條件的方案，並及時調整設計以滿足各種需求。同時，AI還能夠分析複雜的幾何結構、材料性能和環境因子，提供精確的數據來支持建築師的決策，達成最合理的資源分配與利用。

AI 的應用，使建築師從繁瑣的計算和重複性任務中解放出來，能夠將更多時間與精力集中於創意發想、重要決策以及跨專業的協同合作，顯著提升工作效率。儘管如此，劉也表示，隨著AI技術的發展，數據安全、知識產權與創作倫理等問題逐漸浮現，這些問題需要業界深入關注。

作為AI時代的建築師，除了積極提升與AI相關的技能，劉培森表示，建築師更應關注設計本質，提升自身的專業素養與創新能力。在使用AI時，應始終堅守設計的藝術性與人文關懷，避免將AI生成的內容誤認為完整的設計成果，從而失去設計的核心價值。唯有在設計過程中保持創意與人文思維，並善用AI工具，建築師才能與這一新興技術共舞，創造出更多符合公共利益的設計。

AI

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