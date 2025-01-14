MIC看CES 人形機器人、Edge AI Agent 等服務升級

資策會產業情報研究所（MIC）17日將舉辦《CES 2025展會重點觀測-智慧終端x智慧健康x新興AI應用》研討會，發表研究團隊於美國展場帶回的第一手產業情報。延續CES 2024聚焦AI從雲端落地終端，CES 2025聚焦終端消費性產品擴大AI的投入與深化。MIC歸納四大觀展重點：一、人形機器人互動性提升，開發平台推出將驅動互動升級；二、AI PC劃分高階與主流市場差異，高階效能更接近工作站等級；三、AI Agent全面進入工作與生活領域，軟硬整合Edge AI Agent興起；四、AI於數位健康領域持續深化，健康照護更友善與日常無所不在。

趨勢一：人形機器人互動性提高，開發平台推出將驅動互動升級

資策會MIC表示，展會上可看到更多元的機器人形態，從陪伴型的寵物機器人、負責協作的工業/家庭機器人、應用機器視覺自主導航的自主移動機器人，到具備人類外觀型態與智慧感知能力的人形機器人；除此NVIDIA（輝達）推出Cosmos模型平台，可整合真實資料與合成數據，協助機器人的操作訓練更貼近物理原則，並簡化開發門檻，擬將機器人做為AI Agent落地應用的終端選項。資深產業分析師黃馨分析，可聽懂指令並進行互動的人形機器人是展會重要亮點，其具備視覺感知、觸覺回饋、力矩關節動作，以及智慧互動功能，預期隨著更多開發平台推出，機器人與人類的互動將持續進化。

趨勢二：AI PC劃分高階與主流市場差異，高階效能更接近工作站等級

資策會MIC表示，AI PC主要晶片大廠在開展前相繼發表自家AI PC處理器與顯卡新品，如Intel發表Intel Core Ultra 200系列處理器新品、AMD（超微）針對高階產品系列發表Ryzen AI Max系列處理器，宣稱搭載對應記憶體即可運行70B的AI大語言模型；NVIDIA推出RTX 50系列GPU，強調5070系列顯卡效能與4090系列相近，售價卻僅需1/3。資深產業分析師黃馨分析，晶片廠持續優化AI PC處理器與顯卡，主要是看中分階市場需求的不同，進而劃分高階與主流市場的產品差異，其中，以效能為首的高階產品線，將強調PC效能更接近工作站等級；針對主流市場，將提供更符合願付價格的產品，目標為擴大市場滲透率。

趨勢三：AI Agent全面進入工作與生活領域，軟硬整合Edge AI Agent興起

資策會MIC表示，AI Agent已成為各家廠商積極投入應用發展的方向，有兩大觀展重點，一是AI Agent已全面進入工作與生活情境；二是軟硬整合的Edge AI Agent興起。首先，解析CES 2025的AI Agent應用，從工作面的效率提升、指導人員熟悉工作、供應鏈管理，到生活面的應用如協助家庭種植與管理植栽、管理用電，甚至是維護家庭關係，可發現大廠積極提供更具自主能力、智慧化與貼心的服務，AI Agent也將逐步滲透人類生活領域，成為不可或缺的夥伴。

資策會MIC產業顧問韓揚銘分析，CES 2025中多家廠商開始結合LLM多模擬的能力，打造實體AI Agent，建構出以個人化、多元互動與主動服務為核心的 AIoT生態系統，預期AI Agent將在智慧家庭、智慧醫療、生產力與陪伴機器人等領域，透過虛實整合的方式提供服務，重新定義人類體驗科技的方式。

趨勢四：AI於數位健康領域持續深化，健康照護更友善與日常無所不在

資策會MIC表示，AI於數位健康領域持續深化，如NVIDIA推出AI技術服務，協助降低新創使用先進AI計算資源的門檻，以及利用AI Agent加速新藥開發；三星將AI整合至個人與家庭連網裝置中，提供超個人化的智慧家庭體驗。綜覽CES 2025消費性電子大廠與新創業者推出的新品，如日常個人生理健康監測、AI輔助胃鏡檢查、非侵入式數位治療緩解疼痛，以及結合AI輔助健身與復健等產品，從健康管理到數位療法，朝向全方位、全天候、連續型管理與促進健康的方向發展。

資策會MIC資深產業分析師許桂芬表示，有智慧手錶廠商跨出既有領域，推出多元的生理監測產品，如尿液檢驗分析、心電圖掃描、手持式連網診療器、AI功能智慧鏡子，除此，有傳統醫療大廠首度推出非處方箋的血糖監測產品，也有廠商推出無須配戴其他穿戴裝置，即可監測生理數值的智慧衣，訴求醫療級遠端監控等，皆可看見健康照護的形式朝向更友善與日常無所不在的方向發展。