為何輝達總部搶破頭？專家：輝達宅炒作蠢蠢欲動

全球AI龍頭輝達（NVIDIA）要來台灣設立海外總部，各縣市搶破頭，民眾也高度關注，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示，會這麼熱門，主要是很多人希望能夠複製「台積電（2330）宅」的經驗，創造出「輝達宅」。

不過他提醒，輝達海外總部最後花落誰家，還有待執行長黃仁勳最後拍板定案，房市相關投資若是太早押寶，須謹記投資一定有風險，最怕複製「台積電宅」美夢沒做成，反而複製龍潭台積電不來的噩夢。

蘇金城表示，近兩年來輝達執行長黃仁勳所到之處都造成一股旋風，到夜市掀起夜市排隊潮，新產品發表在股市掀起投資潮，大家都想跟輝達、黃仁勳搭上邊。

最近輝達宣布要在台灣設立海外總部，當然也是讓各縣市首長都搶破頭，希望能夠獲得黃仁勳關愛的眼神，各個被點名的地點房地產市場炒作是蠢蠢欲動，房產業界更希望能夠複製「台積電宅」的經驗，打造出「輝達宅」。

蘇金城表示，輝達是屬高科技產業，又是跨國大廠，設立海外總部除了要符合其提出的選址最少3公頃、低密度建築、建蔽率大等3條件，合法土地使用分區及產業聚落都是不可少的考量點。

以此來看，台北市就只有4個地區最適合這些條件，南港、內湖、北投及士林（北士科）。

目前內科已難找到大面積素地，北士科交通較不便已經被排除，因此市場聚焦南港地區兩塊地，「南港調車場」以及「台電CR-1都更案」，後者更距離輝達新研發中心只有750公尺，已被市場點名是最適合的總部地點。

蘇金城表示，若單純以台北市各行政區房屋租售比這個指標來看，輝達最不適合設總部的地點正是南港區，因為在符合輝達土地條件需求的四個行政區當中，南港區2024年的房屋租售比高達607，意味著在此地投資房屋出租要50.6年才能回本，遠遠高出國際認定的合理租售比標準，若輝達再將總部設於南港地區，租售比恐怕還會再行飆高，恐會扭曲市場的正常機制。

不過蘇金城表示，南港地區越來越適合自住客進住，除了目前有三鐵共構的交通優勢，未來基隆捷運也是從南港站拉出去之外，生活機能也是越來越完善，延宕多時的南港三井LaLaport大型購物中心日前傳出3月20日就即將開幕，南港越來越有台北市新東區的架式。