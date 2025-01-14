仁寶旺年會！董座陳瑞聰親自率隊 將釋最新市況引關注

金仁寶集團旗下仁寶電腦（2324）近年積極衝刺AI PC及車電市場，隨著時序來到農曆年前，團隊也將於14日在南港展覽館一館四樓舉辦尾牙旺年會活動，而團隊14日下午將由董事長陳瑞聰、總經理Anthony Peter Bonadero率先露面召開記者見面會，並將親自釋出2025年的最新展望，吸引外界關注。

仁寶這次旺年會除了請來王牌主持人許效舜、蔡尚樺搭擋助陣，並將在下午三點至三點五十五分之間，由韓星李多慧帶頭的「味全龍拉拉隊」，一起到現場替大家帶來精彩絕倫的開場表演；而這次旺年會也邀請了多位實力派唱將，包括頑童（MJ116）、小春（Kenzy）、大淵（MUTA）、瘦子（E.SO）、邱軍、詹雯婷（Faye）、金曲歌后彭佳慧現身開唱，令公司同仁感到萬分期待。

這次旺年會也是仁寶董事長陳瑞聰上任以來，首次與總經理Anthony Peter Bonadero挑大梁主持大局，兩人屆時也將釋出最新的市場動態，吸引外界關注。而仁寶日前已公布12月單月合併營收為640.57億元，月減19.6 %，年減7.9 %，呈現年月雙衰的態勢，而合併前12月達9102.73億元，年減3.9%。而近日市場傳出企業迎來PC換機潮的消息，外界預期，隨著AI PC滲透率逐步提高，以及團隊成功搶下輝達（NVIDIA）伺服器訂單的消息挹注，未來表現將持續回溫、改善。

事實上，仁寶近年積極衝刺AI PC及車電市場，而在美系筆電客戶需求成長、筆電新品及AI PC專案出貨轉佳的帶動，全年營收有望維持成長態勢。由於美系筆電客戶需求優於預期，加上筆電新品及AI PC專案出貨轉佳，外界看好仁寶本季筆電出貨量可望受惠AI PC出貨表現而優於預期。