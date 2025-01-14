均華2024年稅前淨利5.2億元創新高 年增3.4倍
半導體設備廠均華自結2024年稅前淨利新台幣5.2億元，創下新高，年增3.4倍，每股稅前盈餘約18.4元。
均華產品線以先進封裝精密取放設備為主，包含晶粒挑揀機和高精度黏晶機。受惠先進封裝市場跳躍式成長，加上志聖和均豪的資源支援，均華2024年營運高度成長，總營收達24.42億元，創下新高，年增105.57%。
均華自結2024年第4季稅前淨利1.91億元，創單季新高，季增1.61倍，以目前股本2.82億元計，每股稅前盈餘約2.76元。2024年度稅前淨利5.2億元，年增3.4倍，每股稅前盈餘約18.4元。
全球前10大半導體封測廠目前都是均華的客戶，其中，前2大廠日月光和艾克爾（Amkor）已切入先進封裝領域，其餘封測廠也紛紛朝向先進封裝發展，均華預期，未來先進封裝市場仍有龐大成長空間。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 「偷看LINE訊息」3招不被發現已讀！蘋果iPhone一動作獨享「未讀祕技」
📢 「吉伊卡哇」CASETiFY聯名手機殼開箱！iPhone滿滿超Q小八 快帶寶寶出門
📢 Switch 2配件商官網放新機影片沒在怕！任天堂突換「瑪利歐」照片洩端倪
📢 Cleer ARC 3 Max開箱！耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽488元！5G爽快上網只要389
📢 LINE免費貼圖7款！過年新春吉祥話大集合 這款免任務藏超多哏圖
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言