黃仁勳「到台中走走」 鄭照新：一直與輝達保持聯繫
輝達台灣企業總部落腳何處？據了解黃仁勳15日到台灣，「可能到台中走走」，業界揣測就是要去勘查中部企業總部場址。台中市副市長鄭照新說，市府持續輝達保持聯繫，國際科技大廠首選台中。
據了解，黃仁勳除參與17日輝達台灣分公司的尾牙外，「還會前往台中看一看」。
台中市副市長鄭照新表示，台中市府持續與輝達保持聯繫，自今年7月市府訪美行程時，已由黃國榮副市長親自赴輝達公司總部進行簡報，積極讓輝達認識台中投資環境，提供包含台中市府跨局處行政協助、土地、產業聚落、交通便利性及人才等企業需求所需資源，尤其近年國際科技大廠皆紛紛選擇台中，如台積電及美光，顯示投資台中就是最好證明。
鄭照新指出，目前台中已擁有最先進DRAM、晶圓、伺服器與雲端業者等AI產業核心設施業者進駐，搭配中台灣地區廣納700萬常住人口，蘊含研發人才，將會是輝達總部的首選，未來市府也將與公司持續聯繫接洽，積極爭取來台中投資。
東海大學表示，目前則持續配合台中市政府盧秀燕市長爭取合作中。始終對與Nvidia 合作樂觀其成，東海與Nvidia 合作超過15年，去年也釋出提供土地的訊息，東海擁有提供3公頃以上土地的實力，鄰近中科、台中工業區，且位於台中市中心，地理位置相當良好，
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