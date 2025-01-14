快訊

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

高鐵也有限時條款！進站最多提早1小時 站內待太久要罰2500元

黃仁勳「到台中走走」 鄭照新：一直與輝達保持聯繫

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
黃仁勳傳「將到台中走走」，台中市副市長鄭照新表示，一直和輝達保持聯繫。圖／市府提供
黃仁勳傳「將到台中走走」，台中市副市長鄭照新表示，一直和輝達保持聯繫。圖／市府提供

輝達台灣企業總部落腳何處？據了解黃仁勳15日到台灣，「可能到台中走走」，業界揣測就是要去勘查中部企業總部場址。台中市副市長鄭照新說，市府持續輝達保持聯繫，國際科技大廠首選台中。

據了解，黃仁勳除參與17日輝達台灣分公司的尾牙外，「還會前往台中看一看」。

台中市副市長鄭照新表示，台中市府持續與輝達保持聯繫，自今年7月市府訪美行程時，已由黃國榮副市長親自赴輝達公司總部進行簡報，積極讓輝達認識台中投資環境，提供包含台中市府跨局處行政協助、土地、產業聚落、交通便利性及人才等企業需求所需資源，尤其近年國際科技大廠皆紛紛選擇台中，如台積電及美光，顯示投資台中就是最好證明。

鄭照新指出，目前台中已擁有最先進DRAM、晶圓、伺服器與雲端業者等AI產業核心設施業者進駐，搭配中台灣地區廣納700萬常住人口，蘊含研發人才，將會是輝達總部的首選，未來市府也將與公司持續聯繫接洽，積極爭取來台中投資。

東海大學表示，目前則持續配合台中市政府盧秀燕市長爭取合作中。始終對與Nvidia 合作樂觀其成，東海與Nvidia 合作超過15年，去年也釋出提供土地的訊息，東海擁有提供3公頃以上土地的實力，鄰近中科、台中工業區，且位於台中市中心，地理位置相當良好，

東海大學 輝達

延伸閱讀

祖克柏也對量子運算澆冷水 概念股再暴跌超過30%

黃仁勳傳提前來台 將訪鴻海

輝達機器人 盟立、微星拿到入場券

輝達新晶片早到 台鏈受惠

相關新聞

仁寶旺年會！董座陳瑞聰親自率隊 將釋最新市況引關注

金仁寶集團旗下仁寶電腦（2324）近年積極衝刺AI PC及車電市場，隨著時序來到農曆年前，團隊也將於14日在南港展覽館一...

黃仁勳「到台中走走」 鄭照新：一直與輝達保持聯繫

輝達台灣企業總部落腳何處？據了解黃仁勳15日到台灣，「可能到台中走走」，業界揣測就是要去勘查中部企業總部場址。台中市副市...

輝達台灣設海外總部南港被點名 關鍵理由北市房仲公會喊金毋湯

最近全球AI龍頭輝達（NVIDIA）要來台灣設立海外總部，很多縣市都搶破頭，都希望輝達能夠花落我家，但在諸多條件考量下，...

為何輝達總部搶破頭？專家：輝達宅炒作蠢蠢欲動

全球AI龍頭輝達（NVIDIA）要來台灣設立海外總部，各縣市搶破頭，民眾也高度關注，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示...

輝達台灣設海外總部 房仲公會：北市這一區最不適合

全球AI龍頭輝達（NVIDIA）要來台灣設立海外總部，很多縣市搶破頭，希望輝達能夠「花落我家」，在諸多條件考量下，市場上...

美國出手管制晶片出口 學者：未來AI戰場在能源

美國拜登政府13日宣布對全球先進人工智慧（AI）晶片實施管制，以防具風險的國家威脅美國；有學者指出，訓練AI需要大量的電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。