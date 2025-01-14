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美國出手管制晶片出口 學者：未來AI戰場在能源

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
微軟投資重啟三哩島核電反應爐，為其AI資料中心供應電力。(歐新社)
微軟投資重啟三哩島核電反應爐，為其AI資料中心供應電力。(歐新社)

美國拜登政府13日宣布對全球先進人工智慧（AI）晶片實施管制，以防具風險的國家威脅美國；有學者指出，訓練AI需要大量的電力，未來的AI戰場在能源上。

美國13日頒布AI晶片管制新規，除了管制全球晶片進出口，同時也希望將AI數據中心保留在美國或盟友境內。

華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）13日以「美中氣候關係：創新、競爭和全球影響」（US-China climate relations: Innovation, competition, and global implications）為題舉行座談會。

麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）科技、經濟和國安專案主任艾德曼（David Edelman）說，美中皆把AI發展視為國家未來的關鍵戰略，雙方皆認為誰在AI領域中領先，誰就能取得決定性的戰略優勢。

不過，艾德曼指出，訓練AI模型需要大量電腦運算力，也代表需要大量的電力和晶片。

艾德曼說，AI模型經過訓練，會變得愈來愈有效率，也表現的更好，但過程中需要大量電力；雖然各方計算不一，但光是訓練一個先進AI模型，至少需要上兆瓦（megawatts）的電力；艾德曼特別點出，微軟公司（Microsoft）去年簽約，同意同購買賓州三哩島（Three Mile Island）核電廠的電力，就是要滿足發展AI的龐大耗電需求。

艾德曼說，未來的5至10年，AI能否持續進步就變成能源問題。

布魯金斯研究院能源安全和氣候行動主任格羅斯（Samantha Gross）則指出，美國過去15年的能源需求幾乎持平，甚至出現下滑，但隨著AI問世，讓美國能源需求預估每年成長至少2%。

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