台股 ETF 受益人周減2.9萬人 00919、0056等8檔仍創高
根據台股ETF集保戶股權分散1月10日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人近一周減少2.9萬人，其中僅17檔人數是呈現周增加，不過仍有包括群益台灣精選高息（00919）、0056元大高股息、006208富邦台50、00731復華富時高息低波、00713元大台灣高息低波、00918大華優利高填息30、00915凱基優選高股息30、0051 元大中型100共8檔逆勢創下新高，這8檔中有6檔季配型高息ETF上榜，整體來看，季配型台股高息ETF持續受投資人喜愛，3檔百萬ETF則僅0056與00919上榜。
ETF理財達人表示，由於美國總統川普即將上任，加上農曆春節長假腳步逼近，投資人觀望氣氛濃厚，也有些投資人選擇調整手上持股，因此也讓台股ETF受益人數上周減少。不過，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，適合長期投資，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。
ETF理財達人指出，以去年受益人數增加最多的00919為例，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」及「精準領息」，配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，00919自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。
群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，整體而言，降息循環啟動，在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，建議投資人可朝高息資產進行布局，其中台股高息ETF既可望有息收也可期待資本利得，是投資人不可不留意的標的。
謝明志認為，近期台股表現震盪，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
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