邁達特宣布新任總經理派任案

邁達特（6112）14日宣布新任總經理派任案，董事會通過，邁達特總經理由產品開發暨支援中心總經理施建成升任，於2月1日生效。

邁達特表示，施建成在資訊服務業擁有25年以上的專業經驗，所帶領的產品與技術團隊囊括網路基礎架構、系統應用平台、資訊安全、資料備份備援、公私有混合雲等領域。此外也熟稔代理、經銷、通路等方面，對於台灣資服市場的業界生態、市場推廣、經銷通路開發具有深入且全面性的專業能力。

邁達特指出，展望 2025 年，邁達特持續看好企業營運走向智能化，將積極放大 IT 技術整合和產品組合優勢，並預期雲端、AI、資安、碳盤查四大資服市場需求仍暢旺不墜。隨著 AI 持續推升企業用雲需求，三大公有雲資料中心均陸續積極在台落地。在資安方面，資安韌性已內化為企業 IT 核心，IDC 報告指出台灣資安市場成長力道強勁，相關市場規模將從 2024 年的 4.62 億美元成長至 2028 年的 7.16 億美元，年複合成長率達 11.9%。伴隨碳經濟時代來臨，邁達特旗下子公司自研的碳盤查系統，在獲客和拓客方面均已完整布局，可望持續受惠於碳盤查的長尾需求。