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美加大管制AI晶片出口 台、日、韓、荷有望豁免

經濟日報／ 編譯任中原陳律安／綜合外電
美國拜登政府13日宣布，將對全球輝達（NVIDIA）及其他半導體業者生產的先進人工智慧（AI）晶片，實施全面性出口管制。 路透
美國拜登政府13日宣布，將對全球輝達（NVIDIA）及其他半導體業者生產的先進人工智慧（AI）晶片，實施全面性出口管制。 路透

美國拜登政府13日宣布，將對全球輝達（NVIDIA）及其他半導體業者生產的先進人工智慧（AI晶片，實施全面性出口管制，新規不僅限於中國大陸，還對約120個國家設定運算能力上限，包括台日韓荷等18國的出口則獲得豁免，主要目的是為將先進的運算能力留在美國和其友好國家。

輝達等半導體股股價13日早盤同步下挫。甲骨文等企業已警告，這項措施將是美國科技產業的一場災難。企業與一些重量級議員指出，這項管制實際上可能使客戶因為不能購買美國晶片，或相關的安全要求太過嚴苛，便轉向中國企業購買，包括華為。

美最新一波AI晶片限制措施
美最新一波AI晶片限制措施

輝達負責政府事務的副總裁芬克表示，拜登政府的法規試圖操縱市場結果，並窒息競爭，將使美國好不容易取得的科技優勢面臨揮霍殆盡的威脅。

這項管制措施預定一年後生效，但遭業界強烈反對，而拜登政府將讓川普政府決定是否及如何執行這項管制。

這套框架將出口目的地分為三級，包括台灣、澳洲、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、南韓、西班牙、瑞典及英國。這些國家基本上可繼續無限制取得美國晶片。

名列第二級的國家，可取得的總晶片算力會遭限制，主要是東南亞和中東，包括新加坡、以色列、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等。這些國家將面臨新限制，以避免這些地區的AI晶片流入中俄。

第三級管制的國家則包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉、尼加拉瓜、敘利亞等22國，美國目前禁止對這些國家出口先進AI晶片。

這項法規也是首次依據「封閉式AI模型權重」（closed model weights）方式，來建立出口管制；這種方式將控制AI模組如何處理數據，並產生回應及預測。

商務部長雷蒙多表示，企業界將有120天徵詢期，讓川普政府有時間適應，在與業界及其他國家協商之後對管制措施做出變更。

AI 晶片 美國

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