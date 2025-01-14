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美3級列管AI晶片 台灣不受限

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國政府十三日宣布，人工智慧（ＡＩ）晶片的出口將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等十八國，不受任何限制。中國大陸等被列為第三級管制，不得向這些國家提供運算能力強大的ＡＩ模型。

中央社報導，美國總統拜登在卸任前提出「人工智慧擴散臨時最終規則」，將有一二○天供公眾提出意見，也給業界一年時間調整，以符合新安全標準。

白宮指出這項方案旨在確保美國技術成全球ＡＩ應用基石、防止落入不當之手。

美國官員說，這項方案將全球國家分三級管制。第一級包括美國及十八個關鍵盟友與夥伴：澳洲、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法、德、愛爾蘭、義大利、日本、荷蘭、紐西蘭、挪威、南韓、西班牙、瑞典、台灣與英國。這些國家向美國購買ＡＩ晶片不受任何限制。

美國列為第三級管制的國家，包括中國（含港澳）、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉、尼加拉瓜、敘利亞等約廿二國。美國目前禁止對這些國家出口先進ＡＩ晶片。新方案規定第三級國家地區不能裝有運算能力強大的ＡＩ模型，列為第二級的必須在遵守安全標準的前提下才能取得。

官員指出，這些管制將確保賣到海外的先進晶片不會被這些國家用於訓練先進ＡＩ系統，同時容許他們將晶片做電信或銀行業務等一般用途使用。

其他大多數的國家則屬於第二級管制，目前購買先進ＡＩ晶片需先獲得許可。

晶片 美國

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