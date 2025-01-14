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黃仁勳14日抵台 會供應鏈高層

聯合報／ 記者蕭君暉朱漢崙／台北報導
輝達執行長黃仁勳將來台，參加公司十七日的尾牙。黃此行也安排與台廠供應鏈高層會面，期間他逛夜市的行程可望再度颳起「仁來瘋」。（法新社）
輝達執行長黃仁勳將來台，參加公司十七日的尾牙。黃此行也安排與台廠供應鏈高層會面，期間他逛夜市的行程可望再度颳起「仁來瘋」。（法新社）

輝達台灣分公司周五（十七日）舉辦尾牙，輝達執行長黃仁勳日前預告要來台與台灣員工同歡。業界傳出黃仁勳將提前在今天抵台，並且會與鴻海、廣達、華碩、微星、技嘉等供應鏈高層會面。

黃仁勳近年多次來台，去年參加二○二四台北國際電腦展（COMPUTEX）時，與ＡＩ伺服器供應鏈高層相見歡，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、微星董事長徐祥、台達電董事長鄭平、英業達董事長葉力誠、技嘉總經理李宜泰，以及緯創總經理林建勳等會面或餐敘。

另外，輝達近期股價在美國消費性電子展後快速回檔，台股昨天也大跌超過五百點，並衝擊所有ＡＩ概念股，黃仁勳這次除了拜訪供應鏈廠商，也將到夜市趴趴走，是否能再度掀起「皮衣男」旋風，並為ＡＩ股的股價注入強心針，再次唱旺ＡＩ行情，外界都在期盼。

黃仁勳此次來台第一站傳出就是見老夥伴劉揚偉，據悉，鴻海為全球最大ＡＩ伺服器供應商，自然是黃仁勳來台拜訪的對象之一，雙方已經敲定會議，至於商討的議題則保密到家。

外界預期，將與GB200是否順利大量生產，以及GB300規畫在今年下半年導入的情況為主。

此外，美國白宮昨宣布，將對ＡＩ晶片出口分為三級管制，其中台灣列為一級，不受影響，可以看出台灣在全球ＡＩ晶片與伺服器供應鏈的重要地位，這也是為何黃仁勳會多次造訪台灣；至於黃仁勳此行是否與台廠討論美國擴大管制ＡＩ晶片一事，也值得關注。

另一方面，輝達上周美國消費性電子展（CES 2025）端出最新RTX50系列顯卡，讓市場驚豔，板卡廠高度看好輝達新顯卡買氣。預料黃仁勳此行也將與華碩、微星、技嘉等板卡夥伴見面，了解新顯卡鋪貨與銷售狀況。

黃仁勳之前在ＣＥＳ表示，自動駕駛汽車市場將是「第一個價值數兆美元的機器人產業」。因此可以預見，台廠與輝達攜手合作除了目前的ＡＩ伺服器，下一項新技術將是自駕車相關產品，也就是把ＡＩ伺服器技術導入汽車市場。另外，如果他本周公開現身，可預期台灣總部選址進度也會是焦點。

面對這波輝達熱，國民黨立委羅明才、賴士葆昨在前往證交所考察時建議，證交所應該邀請輝達等ＡＩ指標公司來台上市發行ＴＤＲ（台灣存託憑證，亦即除了在美國上市，也來台灣第二上市），但金管會證期局長張振山說，輝達也必須和美國政府溝通，恐怕很困難。

證交所董事長林修銘表示，儘管輝達沒有來台上市，但相關供應鏈都已在台上市，台股也因為輝達增加很多市值，展現產業實力。

董事長 輝達 黃仁勳

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