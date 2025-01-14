美管制禁令一年後生效 AI 晶片將掀搶貨潮

美國昨（13）日祭出最新一波AI晶片出口管制，如預期將全球區域出口管制劃分為三級，台灣AI供應鏈分析，以此次限制最嚴苛的第三級區域來看，除中國大陸之外，其他國家多半不是AI伺服器主要買家，「有些國家甚至一年採購數量掛零」，且目前台廠出貨大陸都很謹慎，採用合規的降規版晶片，加上該禁令最快一年後生效，預期短期反而會先掀起一陣輝達AI晶片搶貨潮。

美國新禁令引發全球半導體業高度重視，先前輝達已公開聲明反對此做法，而包含蘋果、超微以及台積電（2330）、三星與英特爾、博通、輝達、英飛凌、邁威爾、美光等國際大廠皆已加入的美國半導體產業協會（SIA）昨日晚間立即發布聲明提到，對此深感失望，此如此大規模和影響力的政策轉變在總統換人前幾天就被倉促推出，未跟業界有實質意義的討論，恐衝擊美國半導體產業競爭力。

SIA總裁兼執行長John Neuffer代表協會發表聲明提到，美方新規則可能會將戰略市場讓給美企的競爭對手，從而對美國經濟以及半導體和AI的全球競爭力造成意外和持久的損害，這樣的風險也很高、時機也很緊迫。