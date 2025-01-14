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陸手機熱銷…小米、vivo增幅耀眼 聯發科大贏家

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者鐘惠玲／綜合報導
聯發科。聯合報系資料照
聯發科。聯合報系資料照

研調機構Counterpoint昨（13）日公布最新手機市場報告指出，2024年全球智慧手機市場銷售擺脫2023年衰退並下探十年低點頹勢，轉為年增4％，大陸品牌小米、vivo等增幅更是優於蘋果、三星等大廠。

前五大手機品牌
前五大手機品牌
法人指出，全球手機市場銷售逐步走出低潮，陸系品牌出貨增幅出色，聯發科（2454）是全球手機晶片銷貨量龍頭，並且與大陸手機品牌合作關係密切，堪稱手機市場復甦的贏家。

Counterpoint統計，全球智慧手機去年銷售成長4％，從2023年的十年最低水準回升，終結連兩年下滑狀況。展望2025年，Counterpoint預測，全球智慧手機的銷售量將年增4％，但銷售額成長率可望達到8％。

Counterpoint研究總監帕塔克表示，歷經艱困的2023年後，2024是復甦與正常化的一年。智慧手機依然是人們日常生活的必需品，隨著總體經濟壓力緩和，市場從2023年第4季開始復甦，連五季成長。幾乎所有市場都呈現增長，由歐洲、中國大陸與拉美地區領頭。

手機晶片是聯發科的主要業務之一，去年推出天璣9400等新品持續鞏固版圖。去年業績年增逾二成，手機業務的貢獻功不可沒。

根據Counterpoint的報告，2024年全球前五大手機品牌排名與前兩年一致，三星及蘋果分居冠、亞軍，但兩大品牌在全球市占率都下滑1個百分點，分別降至19％與18％，快速成長的大陸非蘋品牌則成功搶占市場。

第三名小米是前五大手機品牌中，去年成長最迅速的品牌。小米去年市占率攀升1個百分點，來到14％，銷售量年增12％。第四名的OPPO市占率略降至8％，銷量年減8％。第五名的vivo市占率維持在8％，銷量年增9％。

Counterpoint報告指出，智慧手機銷售量恐怕無法再達新冠疫情發生前巔峰水準，市場對優質化產品的需求不斷提高，去年銷售成長最快的是售價超過1,000美元的高階手機，帶動平均售價（ASP）與手機廠營收。

去年智慧手機裝置的革命性技術是導入生成式AI，雖然大多侷限在高階手機，但可預期未來也將成為中階手機配備。

小米 智慧手機

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