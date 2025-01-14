市場傳輝達砍CoWoS需求 相關業者：沒聽說

市場昨（13）日傳出輝達砍CoWoS產能需求，拖累AI股昨（13）日股價全倒，惟本報訪查CoWoS關鍵供應鏈後，相關業者普遍表示：「真的沒聽說」，更有指標大廠高層直言：「台積電還在擴增CoWoS，怎麼會砍單？」

供應鏈否認砍單傳聞。據了解，供應鏈普遍認為目前AI上游氣氛非常熱絡，沒聽說CoWoS砍單跡象，台積電（2330）產能仍按計畫開出，如果氛圍不好，龍頭廠不會隨便開產能，且客戶回饋也很正向。

即便供應鏈出面闢謠，台股相關重量級個股台積電、日月光、京元電昨日股價同步大跌。業界分析，AI股走弱應與其他因素有關，尤其是部份大型資金可能是預料拜登將宣布最新AI晶片出口禁令，而先行出場觀望。

市場信心不振與年前結帳賣壓干擾，台積電昨股價下跌25元，收1,075元；CoWoS委外合作夥伴日月光、京元電同步大跌，京元電跌逾半根停板收112元、日月光下跌6元收162.5元；老AI股廣達、鴻海同步重挫，廣達收270.5元、鴻海收171.5元，雙雙失守年線。