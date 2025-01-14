快訊

役男月餘內自行放假達368小時 法官出手了

聯合報社論／史上最無料內閣，一心只想等大法官護送

新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

市場傳輝達砍CoWoS需求 相關業者：沒聽說

經濟日報／ 記者尹慧中李孟珊／台北報導

市場昨（13）日傳出輝達砍CoWoS產能需求，拖累AI股昨（13）日股價全倒，惟本報訪查CoWoS關鍵供應鏈後，相關業者普遍表示：「真的沒聽說」，更有指標大廠高層直言：「台積電還在擴增CoWoS，怎麼會砍單？」

供應鏈否認砍單傳聞。據了解，供應鏈普遍認為目前AI上游氣氛非常熱絡，沒聽說CoWoS砍單跡象，台積電（2330）產能仍按計畫開出，如果氛圍不好，龍頭廠不會隨便開產能，且客戶回饋也很正向。

即便供應鏈出面闢謠，台股相關重量級個股台積電、日月光、京元電昨日股價同步大跌。業界分析，AI股走弱應與其他因素有關，尤其是部份大型資金可能是預料拜登將宣布最新AI晶片出口禁令，而先行出場觀望。

市場信心不振與年前結帳賣壓干擾，台積電昨股價下跌25元，收1,075元；CoWoS委外合作夥伴日月光、京元電同步大跌，京元電跌逾半根停板收112元、日月光下跌6元收162.5元；老AI股廣達、鴻海同步重挫，廣達收270.5元、鴻海收171.5元，雙雙失守年線。

AI CoWoS 台積電

延伸閱讀

台積電高雄第4、5廠擴建環評未過 補正說明後將再闖關

有100萬資金要0050還是台積電（2330）？ 老牛：分散投資於兩者是更好選擇

台積電去年第4季業績高標 市場看第1季展望淡季不淡

台積電高雄2奈米傳試產 蘋果可望列首批客戶

相關新聞

黃仁勳14日抵台 會供應鏈高層

輝達台灣分公司周五（十七日）舉辦尾牙，輝達執行長黃仁勳日前預告要來台與台灣員工同歡。業界傳出黃仁勳將提前在今天抵台，並且...

美加大管制AI晶片出口 台、日、韓、荷有望豁免

美國拜登政府13日宣布，將對全球輝達（NVIDIA）及其他半導體業者生產的先進人工智慧（AI）晶片，實施全面性出口管制，...

美3級列管AI晶片 台灣不受限

美國政府十三日宣布，人工智慧（ＡＩ）晶片的出口將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等十八國，不受任何限制。中國大陸...

台積高雄廠 補件再審

高雄市環保局昨（13）日召開台積電擴建高雄第四廠（P4）、第五廠（P5）環評初審會，環評委員要求納入整體園區疊加效應影響...

金寶報佳音 2025年獲利倍增 海外接單也有好消息

金仁寶集團昨天舉行旺年會，總裁許勝雄昨（13）日預告，金寶去年獲利將較2023年倍增，隨著AI已成為全人類運動，沒有AI...

南亞科逆風 單季連九虧 去年第4季虧損擴大、毛利率轉負

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科昨（13）日召開法說會，公布上季毛利率轉負，單季毛損率10.6%、營損率42.8%，「雙率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。