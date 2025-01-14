輝達機器人 盟立、微星拿到入場券

輝達執行長黃仁勳傳最快今天抵台，他在來台前接受美國媒體專訪時表示，憑藉輝達Omniverse、Cosmos平台等Transformer模型、大型語言模型等方面的突破，通用型人形機器人必要技術已近在咫尺。

業界解讀，黃仁勳相關談話透露機器人技術陸續到位，商機將大爆發。台廠已經就定位，其中，盟立（2464）已加入輝達Omniverse生態系，是輝達機器人老戰友；最特別的是過往在機器人相對默默無聞的微星（2377），也打造出Omniverse機器人，都將與輝達共同搶食機器人大商機。

盟立在工業用機器人市場已經耕耘逾35年，2023年加入輝達Omniverse技術平台成為其合作夥伴，在該平台上建構虛實整合智能工廠，並半導體智能物流系統市場，已偕同做減速機的子公司盟英量產出貨。接下來，要朝近來很夯的人形機器人市場邁進。

微星也透過與輝達合作，導入輝達Isaac和Omniverse平台提供的AI運算技術，發展出多款AI自主移動機器人產品，包括配置機器手臂的智能協作機器人Pro、智能配送機器人Pro、智能頂升機器人及智能防疫消毒機器人搶市。微星強調與輝達合作的機器人不但能提高製造環境的效率、靈活性和安全性，亦有助工廠優化工作流程，降低運營成本。

黃仁勳接受外媒訪問時表示，通用型人形機器人的技術有窒礙難行之處，但是隨著Transformer模型、大型語言模型等方面的突破，所需的必要技術已近在咫尺，而且輝達能在其中做出貢獻。