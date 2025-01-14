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黃仁勳傳提前來台 將訪鴻海

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
業界傳出，輝達執行長黃仁勳將提前在今天抵台，並且會與鴻海、廣達、華碩、微星、技嘉等供應鏈高層會面，第一站傳出就是見老夥伴鴻海董座劉揚偉。（路透）
業界傳出，輝達執行長黃仁勳將提前在今天抵台，並且會與鴻海、廣達、華碩、微星、技嘉等供應鏈高層會面，第一站傳出就是見老夥伴鴻海董座劉揚偉。（路透）

輝達台灣分公司本周五尾牙，輝達執行長黃仁勳日前已透露要來台與台灣員工同歡，業界最新消息傳出，黃仁勳將提前來台，最快今天抵達，並且會與鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）等供應鏈高層會面，第一站傳出就是見老夥伴鴻海董座劉揚偉。

據悉，鴻海為全球最大AI伺服器供應商，自然是黃仁勳來台拜訪的對象之一，雙方已經敲定會議，至於商討的議題，則是保密到家。外界預期，將與GB200是否順利大量生產，以及GB300規劃在今年下半年導入的情況為主。

尤其美國昨（13）日晚間宣布，將對AI晶片出口分為三級管制，其中，台灣列為一級，不受影響，可以看出，台灣在全球AI晶片與伺服器供應鏈的重要地位，這也是為何黃仁勳要多次造訪台灣的原因，黃仁勳這次是否與台廠討論美國擴大管制AI晶片一事，也值得關注。

黃仁勳將再次來台
黃仁勳將再次來台

另一方面，輝達甫於上周於拉斯維加斯登場的美國消費性電子展（CES 2025）端出最新RTX50系列顯卡，市場驚艷，板卡廠高度看好輝達新顯卡買氣。

預料黃仁勳此行也將與華碩、微星、技嘉等板卡夥伴見面，瞭解新顯卡舖貨與銷售狀況。

黃仁勳近年多次來台，去年參加2024台北國際電腦展（COMPUTEX）時，與AI伺服器供應鏈高層相見歡，包括鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、微星董事長徐祥、台達電董事長鄭平、英業達董事長葉力誠、技嘉總經理李宜泰，以及緯創總經理林建勳等會面或餐敘。台廠已經是輝達合作的最佳夥伴。

另外，輝達近期股價在美國消費性電子展後快速回檔，台股昨天也大跌超過500點，並衝擊所有AI概念股，黃仁勳這次除了拜訪供應鏈廠商，也將到夜市趴趴走，是否能再度掀起「皮衣男」旋風，並為AI股的股價注入強心針，再次唱旺AI行情，外界都在期盼。

黃仁勳之前在CES表示，自動駕駛汽車市場，將是「第一個價值數兆美元的機器人產業」。他說，全球道路上有超過10億輛汽車，每年行駛里程總計超過1兆英里，預測未來的車輛將實現高度自動化駕駛，「這將是一個非常非常大的產業」。

因此，可以預見，台廠與輝達攜手合作除了目前的AI伺服器之外，下一項新技術，將是自駕車相關產品，也就是把AI伺服器技術導入到汽車市場，搶下一個數兆美元產業的商機。另外，如果他本周公開現身，可預期台灣總部選址進度也會是焦點。

AI 輝達 黃仁勳

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