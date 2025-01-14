台積高雄廠 補件再審

高雄市環保局昨（13）日召開台積電（2330）擴建高雄第四廠（P4）、第五廠（P5）環評初審會，環評委員要求納入整體園區疊加效應影響分析與評估，補正資料後再送審。

專案小組會議結論指出，開發單位應在2月10日前補件再審，按時程推估，若補件速度快的話，可望在春節後繼續審查。

台積電將於周四（16日）召開法說會，公司正值法說會前緘默期；台積公司公關處昨僅提到，一切配合主管機關程序。

高市環保局昨日召開「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠擴建計畫」環評初審會議，台積電基於產業製程全球布局考量，緊迫持續推動建廠營運需求，提出高雄第三廠（P3）東側土地擴建P4、P5，擴建開發面積42.89公頃，加計現有P3廠用地17.33公頃，合計總面積達60.22公頃。