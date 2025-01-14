南亞科總經理李培瑛：2025年上半年轉盈仍有挑戰
南亞科（2408）總經理李培瑛昨（13）日於法說會表示，本季DRAM價格仍有壓力，預期市場可能在2025上半年觸底，有機會於2025年第2季開始復甦，惟南亞科上半年要轉虧為盈仍有挑戰。
就終端應用來看，李培瑛認為，AI需求最好，可望好一整年，相關DDR5和高頻寬記憶體（HBM）市況仍佳，但DDR3、DDR4及LPDDR4市況較差。
談到報價走勢，李培瑛認為，本季仍將面臨競爭壓力，預料第2季可望改善。第2季隨著DDR5效率提升，毛利率有機會大幅改善，但上半年營運要轉虧為盈仍有挑戰。
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