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康舒業績將重返成長

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

金仁寶集團旗下電源大廠康舒（6282）董事長許介立昨（13）日表示，AI伺服器電源產品去年底量產後，預計今年第3季放量出貨，即便今年車電業務因客戶調整而面臨下滑，在新能源及子公司OmniOn Power（立卬）成長帶動下，康舒2025全年營運將重返成長。

金仁寶集團昨天舉行聯合旺年會，許介立出席並受訪，釋出以上訊息。康舒2024全年營收317.84億元，年增12.12%。

許介立坦言，若扣除合併子公司立卬，康舒去年營收處於衰退，主因消費性電子與家電庫存水位較高，客戶拉貨不如預期，加上AI伺服器電源仍未放量出貨，以及車載應用因客戶歐洲市場受影響拉貨不如預期，而與集團內泰金寶合作的充電樁因客戶轉單時間拉長，還有美國營運商建置趨保守所致。

不過，許介立認為，在2024年組織調整、商業模式轉型落實顯現下，2025年康舒將重返成長，其中，電源及新能源將是今年營運成長兩大動能。

他說，康舒旗下太陽能案場在2024年與保險公司合作，賣到平台上，康舒轉為平台管理服務商，去年轉為獲利，今年在聚焦創能、儲能及及節能三大領域，進一步提高營運效率。

他強調，在AI浪潮下，未來康舒不只是提供AI產品的廠商，「我們營運也要導入AI」，未來在製造、設計、管理上更精實、速度走得更快，在該領域走在領導地位。

AI 康舒

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