快訊

役男月餘內自行放假達368小時 法官出手了

聯合報社論／史上最無料內閣，一心只想等大法官護送

新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

南亞科逆風 單季連九虧 去年第4季虧損擴大、毛利率轉負

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
南亞科。聯合報系資料照
南亞科。聯合報系資料照

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（13）日召開法說會，公布上季毛利率轉負，單季毛損率10.6%、營損率42.8%，「雙率」同為四季來低點；稅後虧損擴大至15.74億元，每股淨損0.51元，連九季虧損。2024全年稅後虧損50.83億元，每股淨損1.64元。

DRAM報價受供過於求影響而跌跌不休，南亞科營運因而承壓，總計九季來已虧掉逾136.6億元，累計虧損逼近公司一年的資本支出。南亞科表示，上季虧損擴大與毛利率轉負等狀況，主要受停電及減產損失影響。

南亞科財報顯示，去年第4季營收65.75億元，季減19.2%，年減24.5%；毛損率、營損率持續擴大，毛利率較前一季大幅滑落13.8個百分點並轉為負值、為負10.6%；營損率42.8%，較前一季擴大12個百分點；單季業外收入9億元。

南亞科累計2024年稅後淨損50.83億元，較2023年稅後淨損74.4億元收斂，去年度每股淨損1.64元。南亞科提報，2024年含提列閒置產能損失18.84億元。

南亞科指出，去年第4季DRAM平均售價（ASP）與銷售量同步季減。主因DDR4和DDR3需求疲弱，當季DRAM平均售價下滑11%至13%，銷售量季減7%至9%，也使得單季營收大幅季減19.2%，該季並提列閒置產能損失6.39億元，閒置產能損失較前一季增加1.42億元。

資本支出方面，南亞科總經理李培瑛提到，董事會原通過2024年資本支出預算上限為260億元，實際支出161億元，其中99億元將遞延至2025年。2025年資本支出預計約200億元，較2024年實際支出高約24.2%，惟實際金額仍待董事會決議核准。

李培瑛指出，南亞科10奈米級第二代製程 （1B）技術8Gb DDR4與16Gb DDR5產能逐步提升，預估2025年位元產出將占總產出超過30%，並積極與策略夥伴合作拓展AI邊緣運算驅動的記憶體市場。

李培瑛表示，南亞科產能將逐步轉進至生產DDR5產品，降低DDR3和DDR4產品投片，預期上半年DDR5投片量占比將拉升至20%。至於與補丁科技合作的邊緣運算記憶體產品，希望2026年底能夠通過驗證開始出貨。南亞科昨天股價跌0.55元、收25.4元。

南亞科 資本支出

延伸閱讀

陸 DRAM 一哥遭美列黑名單 南亞科、威剛、晶豪科、鈺創將迎轉單

買氣淡 集邦估明年第Q1 DRAM合約價全面走跌

買方採購策略轉趨被動 DRAM首季合約價恐全面走跌

集邦：買方採購策略趨被動 明年首季 DRAM 合約價全面走跌

相關新聞

黃仁勳14日抵台 會供應鏈高層

輝達台灣分公司周五（十七日）舉辦尾牙，輝達執行長黃仁勳日前預告要來台與台灣員工同歡。業界傳出黃仁勳將提前在今天抵台，並且...

美加大管制AI晶片出口 台、日、韓、荷有望豁免

美國拜登政府13日宣布，將對全球輝達（NVIDIA）及其他半導體業者生產的先進人工智慧（AI）晶片，實施全面性出口管制，...

美3級列管AI晶片 台灣不受限

美國政府十三日宣布，人工智慧（ＡＩ）晶片的出口將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等十八國，不受任何限制。中國大陸...

台積高雄廠 補件再審

高雄市環保局昨（13）日召開台積電擴建高雄第四廠（P4）、第五廠（P5）環評初審會，環評委員要求納入整體園區疊加效應影響...

金寶報佳音 2025年獲利倍增 海外接單也有好消息

金仁寶集團昨天舉行旺年會，總裁許勝雄昨（13）日預告，金寶去年獲利將較2023年倍增，隨著AI已成為全人類運動，沒有AI...

南亞科逆風 單季連九虧 去年第4季虧損擴大、毛利率轉負

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科昨（13）日召開法說會，公布上季毛利率轉負，單季毛損率10.6%、營損率42.8%，「雙率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。