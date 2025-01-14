南亞科逆風 單季連九虧 去年第4季虧損擴大、毛利率轉負

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（13）日召開法說會，公布上季毛利率轉負，單季毛損率10.6%、營損率42.8%，「雙率」同為四季來低點；稅後虧損擴大至15.74億元，每股淨損0.51元，連九季虧損。2024全年稅後虧損50.83億元，每股淨損1.64元。

DRAM報價受供過於求影響而跌跌不休，南亞科營運因而承壓，總計九季來已虧掉逾136.6億元，累計虧損逼近公司一年的資本支出。南亞科表示，上季虧損擴大與毛利率轉負等狀況，主要受停電及減產損失影響。

南亞科財報顯示，去年第4季營收65.75億元，季減19.2%，年減24.5%；毛損率、營損率持續擴大，毛利率較前一季大幅滑落13.8個百分點並轉為負值、為負10.6%；營損率42.8%，較前一季擴大12個百分點；單季業外收入9億元。

南亞科累計2024年稅後淨損50.83億元，較2023年稅後淨損74.4億元收斂，去年度每股淨損1.64元。南亞科提報，2024年含提列閒置產能損失18.84億元。

南亞科指出，去年第4季DRAM平均售價（ASP）與銷售量同步季減。主因DDR4和DDR3需求疲弱，當季DRAM平均售價下滑11%至13%，銷售量季減7%至9%，也使得單季營收大幅季減19.2%，該季並提列閒置產能損失6.39億元，閒置產能損失較前一季增加1.42億元。

資本支出方面，南亞科總經理李培瑛提到，董事會原通過2024年資本支出預算上限為260億元，實際支出161億元，其中99億元將遞延至2025年。2025年資本支出預計約200億元，較2024年實際支出高約24.2%，惟實際金額仍待董事會決議核准。

李培瑛指出，南亞科10奈米級第二代製程 （1B）技術8Gb DDR4與16Gb DDR5產能逐步提升，預估2025年位元產出將占總產出超過30%，並積極與策略夥伴合作拓展AI邊緣運算驅動的記憶體市場。

李培瑛表示，南亞科產能將逐步轉進至生產DDR5產品，降低DDR3和DDR4產品投片，預期上半年DDR5投片量占比將拉升至20%。至於與補丁科技合作的邊緣運算記憶體產品，希望2026年底能夠通過驗證開始出貨。南亞科昨天股價跌0.55元、收25.4元。