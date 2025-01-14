快訊

役男月餘內自行放假達368小時 法官出手了

聯合報社論／史上最無料內閣，一心只想等大法官護送

新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

金寶報佳音 2025年獲利倍增 海外接單也有好消息

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
金寶電子昨舉行旺年晚會，記者會出席者包括康舒科技董事長許介立（左起）、金寶創辦人暨董事長許勝雄、執行長暨總經理陳威昌、泰金寶總經理鄒孔訓。記者曾吉松／攝影
金寶電子昨舉行旺年晚會，記者會出席者包括康舒科技董事長許介立（左起）、金寶創辦人暨董事長許勝雄、執行長暨總經理陳威昌、泰金寶總經理鄒孔訓。記者曾吉松／攝影

金仁寶集團昨天舉行旺年會，總裁許勝雄昨（13）日預告，金寶（2312）去年獲利將較2023年倍增，隨著AI已成為全人類運動，沒有AI的產品無法獲得消費者認同，金寶也切入AI伺服器、自駕車、無人工廠等AI應用，將帶動今年營運優於去年，再戰新高。

許勝雄強調，每個國家訂定政策、企業思考產品研發設計，或是每家公司探索如何提升品質和生產效率時，都會想到AI，「AI已經變成全人類的運動」，看好這一波AI浪潮不僅不會泡沫化，還會持續延伸至少20年。

金寶總經理陳威昌表示，金寶在AI方面做了非常多努力，持續進行自動化布局與長遠的投資。金寶將更專注於精進AI技術，透過新工具強化內部管理，累積的資料能有助於建立AI運算所需的素材，金寶2024年前三季每股純益0.95元，遠超過去八年的成績，看好這樣的營運成長動能會在2025年延續下去。

產品線方面，陳威昌說，除了充電樁的布局之外，因應自駕車時代來臨，金寶也進行汽車電子領域投資，近期更並配合客戶進軍美國消費電子大展（CES 2025），展示智慧座艙解決方案，看好自駕車時代中，車內娛樂功能受重視，智慧座艙前景有「無限想像空間」。

針對車用產品布局細節，陳威昌說，第一階段開發的產品是與車子安全有關，第二階段會進入自動駕駛領域。許勝雄看好，金寶今年AI伺服器、自駕車、無人工廠等AI應用齊發，將帶動今年營運優於去年，再戰新高。

另外，金寶全球布局效益也在地緣政治大環境下展現，海外接單傳來好消息，包括菲律賓、泰國等地都接獲新訂單，反映地緣政治風險下，國際大廠紛紛擴大多元下單策略。

許勝雄表示，金仁寶集團在全球11國家，擁有70座工廠，金寶則在七個國家有工廠，可以配合政治環境變化，在地生產，看好金寶面對大環境不確定、尤其地緣政治變化下，仍可卓越發展。

陳威昌則說，金寶全球布局深入，地緣政治變化對金寶而言不是挑戰，而是機會。尤其2025年有很多客戶，要求廠商必須在不同國家生產，這為金寶帶來更多機會。

金仁寶集團昨天旺年會席開359桌，總獎項金額超過1,500萬元，最大獎總裁獎10萬元。


延伸閱讀

康舒業績將重返成長

AI 布局 金寶

延伸閱讀

金控股去年獲利締造新猷 法人點名看好「這五檔」

輝達來台設總部 金仁寶許勝雄：樂見其成、電力為關鍵

金仁寶旺年會來了！總裁許勝雄親出馬 將釋最新市況引關注

金寶「車用電子」邁大步！攜信昌明芳前進CES秀新解方

相關新聞

黃仁勳14日抵台 會供應鏈高層

輝達台灣分公司周五（十七日）舉辦尾牙，輝達執行長黃仁勳日前預告要來台與台灣員工同歡。業界傳出黃仁勳將提前在今天抵台，並且...

美加大管制AI晶片出口 台、日、韓、荷有望豁免

美國拜登政府13日宣布，將對全球輝達（NVIDIA）及其他半導體業者生產的先進人工智慧（AI）晶片，實施全面性出口管制，...

美3級列管AI晶片 台灣不受限

美國政府十三日宣布，人工智慧（ＡＩ）晶片的出口將分三級管制，第一級關鍵盟友和夥伴包括台灣等十八國，不受任何限制。中國大陸...

台積高雄廠 補件再審

高雄市環保局昨（13）日召開台積電擴建高雄第四廠（P4）、第五廠（P5）環評初審會，環評委員要求納入整體園區疊加效應影響...

金寶報佳音 2025年獲利倍增 海外接單也有好消息

金仁寶集團昨天舉行旺年會，總裁許勝雄昨（13）日預告，金寶去年獲利將較2023年倍增，隨著AI已成為全人類運動，沒有AI...

南亞科逆風 單季連九虧 去年第4季虧損擴大、毛利率轉負

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科昨（13）日召開法說會，公布上季毛利率轉負，單季毛損率10.6%、營損率42.8%，「雙率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。