金寶報佳音 2025年獲利倍增 海外接單也有好消息

金仁寶集團昨天舉行旺年會，總裁許勝雄昨（13）日預告，金寶（2312）去年獲利將較2023年倍增，隨著AI已成為全人類運動，沒有AI的產品無法獲得消費者認同，金寶也切入AI伺服器、自駕車、無人工廠等AI應用，將帶動今年營運優於去年，再戰新高。

許勝雄強調，每個國家訂定政策、企業思考產品研發設計，或是每家公司探索如何提升品質和生產效率時，都會想到AI，「AI已經變成全人類的運動」，看好這一波AI浪潮不僅不會泡沫化，還會持續延伸至少20年。

金寶總經理陳威昌表示，金寶在AI方面做了非常多努力，持續進行自動化布局與長遠的投資。金寶將更專注於精進AI技術，透過新工具強化內部管理，累積的資料能有助於建立AI運算所需的素材，金寶2024年前三季每股純益0.95元，遠超過去八年的成績，看好這樣的營運成長動能會在2025年延續下去。

產品線方面，陳威昌說，除了充電樁的布局之外，因應自駕車時代來臨，金寶也進行汽車電子領域投資，近期更並配合客戶進軍美國消費電子大展（CES 2025），展示智慧座艙解決方案，看好自駕車時代中，車內娛樂功能受重視，智慧座艙前景有「無限想像空間」。

針對車用產品布局細節，陳威昌說，第一階段開發的產品是與車子安全有關，第二階段會進入自動駕駛領域。許勝雄看好，金寶今年AI伺服器、自駕車、無人工廠等AI應用齊發，將帶動今年營運優於去年，再戰新高。

另外，金寶全球布局效益也在地緣政治大環境下展現，海外接單傳來好消息，包括菲律賓、泰國等地都接獲新訂單，反映地緣政治風險下，國際大廠紛紛擴大多元下單策略。

許勝雄表示，金仁寶集團在全球11國家，擁有70座工廠，金寶則在七個國家有工廠，可以配合政治環境變化，在地生產，看好金寶面對大環境不確定、尤其地緣政治變化下，仍可卓越發展。

陳威昌則說，金寶全球布局深入，地緣政治變化對金寶而言不是挑戰，而是機會。尤其2025年有很多客戶，要求廠商必須在不同國家生產，這為金寶帶來更多機會。

金仁寶集團昨天旺年會席開359桌，總獎項金額超過1,500萬元，最大獎總裁獎10萬元。



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