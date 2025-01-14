中華電「數位賦能」 送愛偏鄉

中華電信（2412）表示，積極透過數位賦能偏鄉學童，打造教育平權新未來，運用核心職能縮短城鄉數位學習差距，為偏鄉學校提供再生電腦與數位學習資源，幫助學童掌握數位技能，激發學習潛力，打造更平等教育環境。

中華電信攜手企業志工結合數位平台，在桃園、高雄、彰化、台中等地為學童設計多元學習體驗。

中華電信在桃園光華國小規劃的Maker課程，讓學童學會電腦繪圖及藍牙音箱製作，提升創造力與解決問題能力；義盛國小學生則利用再生電腦進行自主學習，發展學習習慣與興趣。中華電信桃園營運處總經理曾伯達表示，希望透過數位設備與學習資源，點燃孩子的學習熱情，讓他們擁有平等的學習機會。

在高雄觀亭國小方面，中華電信結合「FunPark童書夢工廠」數位平台與行動劇場，帶領學童體驗數位閱讀，並協助孩子完成數位繪本創作，現場氣氛熱烈溫馨。中華電信高雄營運處總經理柯偉震表示，透過數位科技，打破地域限制，期望讓每位學童都能在數位學習中成就夢想。

彰化南港國小學童則在中華電信企業志工指導下參與數位繪本創作，學習故事構思與圖像設計，並在數位學習中融入環保永續理念，減少紙張使用，提升數位素養。中華電信彰化營運處總經理林松雄表示，透過數位藝術與創作，培養學童的數位能力與永續發展意識，為他們開拓更廣闊學習視野。

針對台中博屋瑪國小，中華電信團隊則帶來「Hami書城」數位閱讀平台與AI工具教學，協助師生掌握數位學習技巧，推動智慧學習與共學文化。中華電信台中營運處總經理李嘉興表示，致力於推動數位平權，透過科技跨越地域障礙，讓師生共享數位學習資源。

中華電信表示，以科技串連愛心，讓教育資源跨越地域限制，為偏鄉學童打開通往數位世界的大門。透過企業志工與數位平台的結合，學童得以發揮潛力，擁抱科技帶來的學習契機，積極邁向更美好的未來。