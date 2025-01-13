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擷發科CES大秀創新「Designless」 搶攻全球科技產品AI升級龐大商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
擷發科董事長楊健盟CES大秀創新 Designless，公司去年AI與AIoT驅動成長，年營收年增近95％。圖／擷發科提供
擷發科董事長楊健盟CES大秀創新 Designless，公司去年AI與AIoT驅動成長，年營收年增近95％。圖／擷發科提供

專注IC設計服務與AI軟體設計服務的擷發科技以「快速、精準、靈活」的三大核心競爭力，積極深耕於IC設計服務開發，近年來更專注投入於AIoT領域的利基型應用。擷發科不僅與全球領先的晶片代工與封裝廠、工業電腦大廠、系統設備大廠等緊密合作，與客戶共同制定產品規格，並量身打造彈性的設計流程，更提供開放式的晶圓代工選擇，讓客戶能自由選擇最適合的代工廠進行量產，進而成功贏得等多家國內外知名大廠的肯定與信任。

擷發科表示，累計2024年全年營收6739萬元，年增近95％ 。主要受惠於ASIC與AI相關市場規模持續放大，目前NFC與AI軟體平台等應用的解決方案，也隨著有設計完成進度，相繼有NRE的收入認列，堆疊擷發科2024年下半年營收達3933萬元，較上半年營收成長40％ (40.21%)，較2023年下半年營收成長62％ (61.88%)，展現出公司在ASIC與AI領域的強勁競爭力。2024年12月營收達247萬元，因NFC即將進入完工驗收階段，待2025年確認晶片達可量產規格，即進入完工階段。

擷發科近期赴美國拉斯維加斯參加2025年美國消費性電子展（CES），展示其獨家研發的「極速IC設計研發平台」、結合「AI軟體服務平台」所創造的「Designless」創新產業模式，以及協助台灣國際大廠共同合作的工業級AI物聯網平台，成功向全球展示其在積體電路（IC）設計服務、人工智慧（AI）軟體平台方面等的卓越成就，不僅如此，也獲邀與美國密西根州副州長Garlin Gilchrist II進行閉門會議，雙方就未來在汽車產業的ASIC設計服務與AI軟體設計服務等相關領域，進行廣泛深入的溝通，密西根州副州長也當面邀請擷發科之後前往當地進行考察，凸顯「Designless」創新產業模式深獲高度肯定與信賴。

擷發科董事長楊健盟表示，今年擷發科在展會上展出與台灣大廠共同合作的工業級AI物聯網平台，展示其在AI軟體服務平台的領先地位，此次擷發科更收獲美國、歐洲、亞洲的零售業、汽車業、製造業與SOC系統業等產業企業洽談訂單合作導入應用的可能性。擷發科的AI優化技術，成功為市場帶來低延遲、高性能且低功耗的AI解決方案，完美填補市場空白，同時，平台聚焦於工業級應用，為產品創造出差異化。透過與台灣半導體大廠的強強聯手，擷發科成功打造出一套高度整合的AI解決方案，不僅能獲得更先進的晶片技術和更廣泛的產業資源，更能提升平台的可靠性和穩定性，也進一步奠定擷發科在全球AI產業中的重要地位。

AI IC設計

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