美半導體出口管制升級 SIA：深感失望、政策倉促衝擊產業

美國半導體出口管制升級，拜登政府如先前傳聞將出口管制區域化分為三類，先前輝達已公開反對此做法，而包含蘋果、超微以及台積電（2330）皆加入的美國半導體產業協會（SIA）13日晚間也立即發布聲明提到，對此深感失望，如此大規模和影響力的政策轉變，在總統換人前幾天就被倉促推出，恐衝擊美國半導體產業競爭力。

美國半導體產業協會 (SIA) 今天發布了 SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 關於拜登政府決定發布題為「人工智慧擴大出口控制框架」的臨時最終規則的聲明。這項監管行動對美國先進半導體的出口施加了全球限制和繁重的授權要求。近年來已經實施了多項法規來控制和限制先進半導體的使用。

John Neuffer 代表SIA再聲明提到，「我們深感失望的是，如此大規模和影響力的政策轉變，在總統換人前幾天就被倉促推出，而且行業沒有任何有意義的投入。新規則可能會將戰略市場讓給我們的競爭對手，從而對美國經濟以及半導體和人工智慧的全球競爭力造成意外和持久的損害。風險很高，時機也很緊迫。SIA隨時準備與華盛頓領導人合作，制定一條保護國家安全的前進道路，同時讓我們能夠做美國最擅長的事情——在全球競爭並獲勝。」