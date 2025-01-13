保誠創新智造所徵件開跑！瞄準AI賦能 總獎金歷屆新高

根據美國市調公司 Market.US 的統計資料顯示，全球保險業的 AI 市值將自 2024 年的 70 億美元，至 2033 年大幅成長至 910 億美元，意味 AI 對未來保險市場將有可觀的影響。瞄準全球 AI 趨勢，並呼應金管會金融科技創新發展規劃策略－鼓勵金融業與金融科技業共同進行創新實驗與試辦，保誠人壽創新培育計畫「保誠創新智造所」，今年以「AI 賦能－打造保險大未來」為徵件主題，邀請 18 至 35 歲青年及大專院校在學生透過 AI 科技，打造更簡單容易取得的保險服務，拉近保險與民眾距離。

第四屆「保誠創新智造所」，鼓勵參賽隊伍一起守護大眾福祉，結合 AI 科技創新，應用於「客戶服務」、「商品設計」、「保單行銷」、「金融保險教育」、「防詐偵測」等領域，幫助人們透過創新的保險商品或服務，享有健康與財富保障。

保誠人壽總經理王慰慈表示，「保誠集團率先導入 Google Cloud MedLM 簡化醫療理賠流程，我們在台灣也積極投入 AI 賦能，培育員工的 AI 能力，期望透過此計畫對內活化創新能量，對外培育年輕人才，促進跨界交流，同時為我們的合作夥伴、顧客以及消費大眾帶來更多創新的商品與服務」。

本屆評審之一、數位發展部數位產業署副署長陳慧敏肯定「保誠創新智造所」對 AI 人才培育以及金融創新的貢獻，並表示，「AI 技術的快速發展，正在重新定義各產業及保險業的核心價值與服務型態，非常開心看到『保誠創新智造所』以 AI 科技驅動創新能量，啟發青年運用 AI 賦能開創前瞻性創意，進而提升產業競爭力與社會影響力」。

2025 年第四屆「保誠創新智造所」擴大徵件招募，除過往設立的大專院校與研究所在學的「學生組」；今年首度擴增「青年組」，號召 18 至 35 歲青年攜手合作，掌握 AI 潮流共創保險未來。第四屆「保誠創新智造所」總獎金超過新台幣 60 萬元，創下歷屆新高，凡提案入圍並全程參與 Hack Days 之隊伍可獲得 1萬元的創新行動獎助金，「學生組」及「青年組」兩組別的前三名，則可分別獲得 10 萬、8 萬、6 萬元獎金。

「保誠創新智造所」推出三年來，培育超過 200 位創新人才，參與者推薦度高達 95% ，是台灣青年學子年度重要創新賽事之一。保誠人壽鼓勵參與者發揮創新思維、透過 AI 賦能，讓保險商品與服務更簡單且容易取得，進而促進台灣民眾的健康及財富保障。