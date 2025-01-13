中華電信攜手AWS引領雲端創新 未來將深化合作

電信龍頭中華電信（2412）表示，攜手AWS引領雲端創新，更以生成式AI打造創新應用，已搶進高科技製造業、航空運輸業，未來更將深化與AWS合作，持續推出結合雲端、資安、人工智慧、大數據分析等完整解決方案，協助企業數位轉型。

中華電信宣布，榮獲Amazon Web Services（AWS）Premier Tier Service Partner （核心級服務合作夥伴），是台灣首家達到此AWS服務合作夥伴級別的電信公司。展現中華電信在雲端服務、技術實力及客戶成功方面的卓越表現，不僅鞏固了中華電信作為企業數位轉型首選夥伴的地位，以及在雲端解決方案領域、生成式AI應用及企業數位轉型全新里程碑。

AWS Premier Tier Service Partner資格是AWS合作夥伴計劃的最高榮譽，僅授予具備卓越技術、市場表現出色及高客戶滿意度之合作夥伴。中華電信自2019年到2024年間陸續取得8項AWS服務能力認證，包含DevOps、AIoT、MSP、Migration，Data & Analytic、Networking、Machine Learning及Security，充分展現中華電信在現有綿密安全網絡基礎上深耕AWS雲端技術的專業，能為客戶提供雲、網、安、端及AI完整解決方案，協助企業數位轉型。

中華電信資訊技術分公司總經理楊慧琪表示，未來將持續與AWS密切合作，推動台灣企業邁向國際，並引領數位經濟的下一波成長，展望未來，中華電信將持續深化與AWS合作，持續推出結合雲端、資安、人工智慧、大數據分析等完整解決方案，協助企業數位轉型。

中華電信表示，以AWS技術服務，除在雲端領域已協助不同產業客戶雲化轉型，另因應生成式AI浪潮，深化生成式AI技術應用，並已在多個領域展現成果，包含打造智慧客服對話機器人，提供全天候無間斷客戶服務體驗；虛擬英語教師，提升教育資源可及性，實踐數位平權；軟體開發生命週期（SDLC）文件生成，提升開發效率；個性化行銷文案助理，協助企業提升行銷效率。

中華電信強調，長期深耕客戶取得豐厚數位轉型與雲端導入成果，搶進高科技製造業及航空運輸業，高科技製造業部分將地端關鍵系統遷移入雲，實現系統異地備援，提升韌性，且藉由AWS Direct Connect與中華電信CMCX多雲交換平台直連專線保護客戶資料不經過 Internet交換。中華電信專業技術團隊亦協助客戶建立FinOps最佳節費計畫，是關鍵系統遷移入雲與韌性提升的成功典範。

此外，針對航空運輸業，中華電信表示，利用中華電信遍佈全球的高速網路與AWS直連，協助客戶將境內備援中心全部遷移至海外AWS基礎設施區域（AWS Region），透過境外雲端備援，確保客戶全球服務不中斷。