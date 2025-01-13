元太E Ink Spectra™ 6彩色電子紙全系列於2025 NRF零售大展亮相

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技13日宣布，全系列適用於零售場域的E Ink Spectra™ 6全彩電子紙產品，包含最新的廣告看板與貨架標籤，已於2025零售大展（NRF）中全球前三大貨架標籤系統商Hanshow(#5957)、SoluM(#4457)，以及VusionGroup (#4938)的展位中，同步亮相展出。

「延續去年我們以Spectra 6獲得年度顯示技術大獎的氣勢，今年的 NRF 展會上，進一步與更多品牌夥伴合作，擴大完善電子紙的產品組合，」元太科技總經理甘豐源表示：「Spectra 6擁有強化的色域範圍及先進的影像演算法，不僅革新了數位零售市場，還與我們的永續發展目標相完美契合，幫助零售商和廣告業者，實現更具吸引力的展示內容，同時降低廣告對環境的影響。」

E Ink Spectra™ 6 以E Ink Spectra™技術平台為基礎，目標在為所有紙質海報看板提供彷彿如印刷品質的替代品，包括 POP 展示、看板，和海報，以及其他店內廣告。E Ink Spectra 6 技術強化了顏色光譜（Color Spectrum）及先進的彩色成像演算法（color imaging algorithm），可提供全彩顯示以增進商品廣告和行銷效果。

E Ink Spectra™ 6，適用於室內數位廣告，以取代傳統的紙質海報或發光的LCD螢幕，顯示色域範圍涵蓋6萬色，對比度高達30:1。不僅具備接近180度的超廣視角，電子紙的反射式顯示特性即使在強烈光線下，畫面亦越清晰易閱讀。與所有電子紙顯示器一樣，E Ink Spectra™ 6只在畫面更新時使用微量電力，為零售商提供超低功耗的解決方案。

元太科技比較了使用紙張、液晶螢幕和電子紙螢幕廣告牌對二氧化碳排放的影響，若全球有3,000萬個10吋電子紙標籤做為促銷廣告牌，每個電子紙廣告牌每日更新4次畫面並使用5年，使用電子紙廣告牌可較液晶廣告牌約降低1.2萬倍的CO2排放量，若相較於傳統紙質促銷海報，更可降低約6萬倍的CO2排放量。

低功耗的電子紙顯示器在永續浪潮中擁有巨大優勢，賦能零售商和廣告業者，在實現環保目標的同時，為使用者提供即時更新的資訊。

元太科技總經理甘豐源表示：「隨著我們持續創新，很自豪能提供兼具視覺吸引力和節能效益的顯示解決方案。我們將持續引領顯示技術的發展，實現既環保又具有突破性的產品。我們也立下更遠大的永續目標，亦即在2030年達成 RE100，並在2040年實現淨零排放，這不僅是我們的承諾，更是我們改變全球資訊顯示方式的重要使命。」

元太科技透過獨有的P·ESG架構，致力於永續發展，提供低碳顯示解決方案，助力實現淨零社會的目標。

根據富時羅素的評估，元太99.9%營業收入，符合綠色收入標準。此外，信用評級機構穆迪為元太的綠色貸款，發佈第二方意見（Second Party Opinion，SPO），確認元太科技的永續品質評分（Sustainability Quality Score）為優秀等級（SQS2 Very Good），肯定電子紙產品對環境的卓越貢獻及國際標準的合規性。

元太科技致力於為智慧城市和更廣泛的社區提供節能、無光害、環保及有益視覺健康的產品。根據哈佛大學公共衛生學院的研究表示，電子紙不使用自發光技術，不會發射出有害人體的藍光，且在視覺健康方面，比起LCD螢幕還要健康三倍。

此外，電子紙是全球首個獲得國際暗空協會認證的顯示技術。相較於紙張和 LCD 顯示器，電子紙提供顯著的能源節省及低碳效益。例如，使用於智慧公車站的電子紙站牌，結合太陽能供電系統，實現 100% 可再生能源應用，無需連接電網，為全球實現淨零碳排目標提供理想解決方案。