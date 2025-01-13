輝達總部落腳「南港調車場」？ 台鐵董座杜微開口了
輝達有意在台灣設立總部，目前持續尋覓合適地點，其中台鐵「南港調車場」都更案多次被點名，台鐵董事長杜微今強調，台鐵與輝達並無直接聯繫，相關內容並不清楚。
輝達總部落腳處眾說紛紜，經濟部長郭智輝上周五表示，現在猜的地方都不對，言下之意似乎代表，南港調車場、台電CR-1都更案，甚至是一殯舊址都不太可能，然而郭智輝並未透露更多細節。
有媒體披露，輝達透過國際仲介接觸台鐵南港調車場」都更案土地的更多細節，並稱「輝達評估這個地段很好」。
台鐵董事長杜微接受聯合報電訪時表示，沒有接獲相關消息，台鐵與輝達並無直接聯繫，相關內容並不清楚。
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