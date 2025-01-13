台灣大、精誠三大戰略並進 搶進台灣及大東南亞市場

台灣大哥大（3045）宣布，戰略投資精誠後，雙方以「5C產品共銷共研」、「政府/企業市場共創」、與「大東南亞市場共進」三大戰略並進，在產品、業務、研發及服務等四大核心領域，強化五大產品服務的競爭優勢，鎖定中央地方部會、製造業、科技業、零售業、醫療業、服務業等產業，除搶進台灣每年高達5,772億元的資通訊ICT市場商機，更要瞄準大東南亞市場。

台灣大指出，去年9月戰略投資台灣資訊服務產業龍頭—精誠資訊，透過策略聯盟的深度合作，引進精誠的產品與解決方案，幫助台灣大在企業用戶市場快速插旗，雙方在產品、業務、研發及服務四大核心領域發揮綜效，更瞄準中央地方部會、製造業、科技業、零售業、醫療業、服務業等產業，積極布局企業用戶端資通訊整合市場，在B2B、B2G市場皆有所斬獲。

台灣大表示，B2B部分鎖定資安反詐、整合協作與維運服務；B2G方面合作政府標案，積極開創數位化多元運用；未來在B2B2C更將結合台灣大Telco+Tech新創服務，在品牌電商、電信金融、OTT串流平台有進一步合作。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，台灣大與精誠（6214）技術及產品服務高度互補，戰略投資三個月來，雙方積極盤點商機與業務配對，以「5C產品共銷共研」、「政府/企業市場共創」、與「大東南亞市場共進」三大戰略並進，在產品、業務、研發及服務四大核心領域，透過交叉銷售與經銷合作，擴展包括電信服務（Connectivity）、雲端與AI服務（Cloud & AI）、資安服務（Cybersecurity）、應用整合服務（Collaboration）、顧問與託管服務（Consulting & Managed Service）等五大產品服務的競爭優勢，更透過5C的展開與整合串聯業務銷售網絡，更深化客戶服務深度。

台灣大表示，上述5C產品共銷共研，可望賦能企業數位轉型、AI升級，其中電信基礎服務，以台灣大電信本業的行動門號、數據寬頻等數位基礎建設，以及集團的凱擘有線線路資源、IDC雲端機房等電信服務，綑綁精誠IT維運資源、建置規劃、諮詢顧問與產品技術支援服務，在AI引領的企業轉型浪潮下，打造企業不可或缺最根本的數位基礎架構與建設。

台灣大指出，雲端與AI服務部分將以台灣大雲直連服務，結合精誠在AWS、GCP、Azure的雲服務專業，為企業提供完整的混合雲解決方案，滿足多雲架構需求，同時確保資料安全與傳輸效率。台灣大研發的AI客服小麥與即將推出的ASR、TTS應用，將為精誠客戶開創更多AI服務應用的機會。未來將重點耕耘政府、金融、高科技製造業提供客製化雲地整合服務與AI應用服務

資安服務將以台灣大自研的反詐戰警、DDoS防禦、EASM外部曝險評估及SOC服務，結合精誠集團的資安團隊所提供的弱點掃瞄、滲透測試、資安健診、MOC等服務，共同互補，針對企業與政府，從顧問輔導到應用導入，由內而外提供完整的資安照護。

應用整合服務部分看準，疫情後企業混合辦公所需之即時通訊協作平台新常態需求，台灣大表示，以自研企業通訊整合服務「M+」系列，將結合精誠豐富ICT整合服務產業經驗，探討更多功能應用開發，共同打造各型企業客戶與政府部會需求的即時通訊協助產品。

此外，台灣大表示，顧問與託管服務部分，則因為有鑑於台灣市場高達近165萬中型企業客戶，在資安與IT維運人力不足的長期痛點下，攜手共推「電信上網綑綁維運服務訂閱制方案」，瞄準一年產值達11億美元的台灣託管服務市場，一站式提供中型企業數位轉型過程所需之完整解決方案，更透過訂閱式服務，減輕客戶一次性資金成本壓力，助力中型企業主降本增效、無痛轉型。

台灣大強調，與精誠雙方在過去即有合作，包含台灣大電信固網與行動服務，及IP VPN導入精誠看盤系統網路贏家，宣布戰略合作後更將進一步耕耘政府標案，如國網中心三期設備維護案引入精誠資訊的Splunk服務，加強資安與數據管理。接下來針對中央14部9會以及各縣市地方政府標案都積極搶攻，未來更積極開創智慧三表、智慧消防、智慧水情監控系統等多元應用。

台灣大指出，目前雙方也積極著手推廣「智慧大樓解決方案」，將台灣大「MyCharge」電動車充電服務、「M+雲端總機」結合精誠資訊智慧安防服務，打造便捷高效的訪客報到管理與門禁管控服務。

台灣大總經理林之晨日前更強調，攜手精誠，要瞄準大東南亞市場。台灣大指出，近年來企業IT服務已朝全球化發展，台灣廠商的供應鏈快速位移至東南亞發展，雙方在東南亞地區台商市場的戰略合作將以台灣市場為起點，透過台灣大身為Bridge Alliance亞太區最大行動通訊聯盟台灣地區的獨家會員，攜手精誠的雲端與遠端服務的提供，輔以搭配台灣大跨國雲直連、國際海纜、國際長途專線等產品服務，共同助力推進東南亞台商企業客戶的區域布局發展。

台灣大認為，跨界合作共創商機，攜手打造全方位服務體驗，雙方在業務面上彼此透過團隊攜手進行產品服務的交叉銷售與商機客戶的相互導流，同時也擴大在經銷通路的合作，輻射擴展客戶服務的覆蓋率，以共同提升服務市占與客戶滿意度。在行銷層面則將開啟共同舉辦行銷活動的合作模式，深化市場趨勢與議題討論；服務面更積極進行客戶端的售前、售中、售後服務支援整合，提供客戶更一站式的服務體驗。雙方透過跨界多方資源共融，挑戰站上資通訊整合龍頭的領導地位。