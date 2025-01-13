邀請輝達來台掛TDR？ 金仁寶集團總裁許勝雄樂見其成

針對立委提議證交所邀請輝達（Nvidia）來台掛台灣存託憑證（TDR）？金仁寶集團總裁許勝雄13日表示，「樂見其成」，很多伺服器是台灣公司製造，伺服器相關零組件台廠也扮演重要角色，若要要讓台灣經濟、影響力和軟體升級，應該要與時俱進，政府應該塑造環境迎接未來，尤其資料中心耗電非常大，政府需要提供充裕電力。

至於今天台股大跌逾500點，許勝雄說，產業經營是談永續、比較有持續性，短時間的資本市場變化，只能去關心了解，不會作為企業策略和運作的參考。要觀察台灣整體社會與產業韌性，才知道台灣股市反應是否合理。

針對2025年AI發展趨勢？許勝雄說，AI不會像網路那樣泡沫化，而且網路也沒有泡沫化，是金融體系泡沫化，但是網路技術發展是有持續性的，才有後來的3G與5G。

他說，黃仁勳把AI變成一種運動，每一國家與公司要提升生產效率，都想到AI，變成全人類的運動，AI將是無所不在，產品沒有AI，無法讓消費者認可，消費者也會應用，提高使用興趣，讓AI無遠弗屆、持續延伸。

他強調，最少在未來20年，大家關心的是，AI是否有資安問題，造假問題，而不是泡沫化的問題。之前為何美國影城很多人進行罷工遊行，因為製造一部電影，要投資軟硬體與大量人力，需要花費500天，現在使用了AI，三個人使用三到五分鐘就可以拍一部片，因此，企業與國家不能忽視，AI是全人類運動，如何讓AI往好的方向走，才是應該思考的事情。