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輝達台灣總部爭取設在台化彰化廠區？ 台化回應了

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
占地70公頃的台化公司彰化廠，包括彰化市長林世賢、亞洲大學都建議爭取設置輝達（NVIDIA）台灣總部。圖／本報系資料照片
占地70公頃的台化公司彰化廠，包括彰化市長林世賢、亞洲大學都建議爭取設置輝達（NVIDIA）台灣總部。圖／本報系資料照片

輝達（NVIDIA）台灣總部花落何方？各縣市都在爭取，彰化縣不落人後，包括學界及政界也都爭取設在占地達70公頃的台化廠區用地，市長林世賢說，這裡的交通及產經財件無出其右，呼籲各界不分黨派全力爭取。不過，台化公司以「不予置評」回應。

彰化縣政府經濟暨綠能開發處表示， 台化廠區的土地未來如何開發運用，關係著彰東地區未來的發展，是許多彰化人關心的議題，彰化縣政府尊重台化的意願，台化與輝達未來如有合作機會， 縣府也樂觀其成。

經綠處表示，縣府規劃的彰化交流道特定區已保留產業園區、大巨蛋及社會住宅等用地，而且有充足的綠電，加上許多獨特的小吃美食，歡迎黃仁勳總裁到彰化了解投資環境。

正當各方都好奇輝達NVIDIA創辦人黃仁勳會把台灣總部設在何處之際，亞洲大學建議設在占地約70公頃的彰化台化廠區，認為此一基地具備多重優勢，是轉型亞洲AI智慧園區的絕佳地點，亞洲大學也能配合供給相關人才，活絡AI產業發展。

彰化市長林世賢爭取輝達NVIDIA台灣總部設在台化廠區最為積極，林世賢說，全世界幾乎找不到台化廠區這麼商做輝達台灣總部的地點，除了有70公頃的完整土地外，還有很多優勢，包括有國1及國3兩高速公路及中彰速道路對外連絡，未來還有台鐵與台中捷運綠線共構車站，彰化又擁有台灣最大綠能供應、谷歌台灣資料中心也設在彰化，且甚少颱風及淹水等天災，中部並有20多所學術及教育機構提供充分人才。

林世賢表示，台化彰化廠停止營運後，即可利用此一時機做出轉型，不僅對台化有利，更可為彰化產業做出貢獻，且台化廠區設輝達台灣總部，有了此一重大建設名義，也有利於推動彰化東區擴大都市計畫的進度。

彰化縣政府建設處表示，台化廠區屬於丁種建地目前仍在使用，土地產權單純，已納入彰化市東區擴大都市計畫範圍，至於台化廠區未來的規畫利用，仍得依台化的意願，不過，未來在開發時，仍必須提出一定比例、一般是3成的土地回饋做為公共設施，包括公園、道路、水溝等使用。

位在彰化東區擴大都市計畫範圍的台化廠區，由於地塊大而完整，常被指名「用途」，除了目前正熱門的輝達台灣總部，彰化縣綠營民代則建議在此蓋巨蛋或職棒球場。不過台化公司自有用途，以「不予置評」回應。

林世賢 都市計畫

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