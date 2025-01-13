金寶擴大巴西與泰國產能 看好2025年業績持續成長

金仁寶集團13日舉行旺年會，金寶（2312）總經理陳威昌表示，雖然2024面臨非常多挑戰，但在這過程中也產生非常多的機會，因應地緣政治與戰爭等因素，以及全球多國在2024年重新選舉之後，產生許多不確定因素，因此，2025年有很多客戶，要求廠商必須在不同國家生產的需求，這為金寶帶來更多機會。

他說，例如金寶與康舒（6282）在泰國合作充電樁，在菲律賓廠做塑膠射出，並拿到新訂單，在墨西哥廠伺服器生產，以及半導體設備PCBA。今年3月新增巴西聖保羅新廠，生產主機板，很快在3月就會量產，之前巴西廠是在瑪瑙斯。

在車用產品方面，陳威昌說，第一階段開發的產品是與車子安全有關，第二階段會進入自動駕駛領域。例如後行李廂，現在開啟是用腳踢，現在導入AI之後，要人在靠近車門時才可以開車門。或是變換車道方面，若是駕駛打瞌睡，就會自動煞車。另外，接下來要發展智慧座艙，導入電子式後照鏡，以及可以在車內看影片或是做工作等。

泰金寶總經理鄒孔訓表示，「已經孵化出兩家小金雞，一是泰金寶精密公司，主要是做塑膠射出，一開始是服務集團內公司工廠，帶動集團組裝成本降低，這兩年來導入大量自動化手臂，降低成本，現在可以向外接單，我們成本非常有競爭力，因此，擴大營運。」