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金寶擴大巴西與泰國產能 看好2025年業績持續成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
金仁寶集團舉行旺年會，圖為康舒總經理許介立（左起）、集團總裁許勝雄、金寶總經理陳威昌與泰金寶總經理鄒孔訓。記者蕭君暉／攝影
金仁寶集團舉行旺年會，圖為康舒總經理許介立（左起）、集團總裁許勝雄、金寶總經理陳威昌與泰金寶總經理鄒孔訓。記者蕭君暉／攝影

金仁寶集團13日舉行旺年會，金寶（2312）總經理陳威昌表示，雖然2024面臨非常多挑戰，但在這過程中也產生非常多的機會，因應地緣政治與戰爭等因素，以及全球多國在2024年重新選舉之後，產生許多不確定因素，因此，2025年有很多客戶，要求廠商必須在不同國家生產的需求，這為金寶帶來更多機會。

他說，例如金寶與康舒（6282）在泰國合作充電樁，在菲律賓廠做塑膠射出，並拿到新訂單，在墨西哥廠伺服器生產，以及半導體設備PCBA。今年3月新增巴西聖保羅新廠，生產主機板，很快在3月就會量產，之前巴西廠是在瑪瑙斯。

在車用產品方面，陳威昌說，第一階段開發的產品是與車子安全有關，第二階段會進入自動駕駛領域。例如後行李廂，現在開啟是用腳踢，現在導入AI之後，要人在靠近車門時才可以開車門。或是變換車道方面，若是駕駛打瞌睡，就會自動煞車。另外，接下來要發展智慧座艙，導入電子式後照鏡，以及可以在車內看影片或是做工作等。

泰金寶總經理鄒孔訓表示，「已經孵化出兩家小金雞，一是泰金寶精密公司，主要是做塑膠射出，一開始是服務集團內公司工廠，帶動集團組裝成本降低，這兩年來導入大量自動化手臂，降低成本，現在可以向外接單，我們成本非常有競爭力，因此，擴大營運。」

「第二家小金雞是泰金寶自動化公司，已經做了30多年，這幾年技術成長快，尤其導入AI技術之後，可以取代很多事情，為何金寶可以做一個完全沒有人的工廠，這塊需求量非常大，因此，我們與台達電（2308）合作，在AI領域合作，例如泰達電提供自動化手臂，協助我們降低成本，加上導入AI技術，我們工廠一年需要3,000隻手臂，2026年需要1萬支，能力建立起來之後，就可以擴大對外接單。」

金仁寶集團總裁許勝雄。記者蕭君暉／攝影
金仁寶集團總裁許勝雄。記者蕭君暉／攝影

AI 泰金寶

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