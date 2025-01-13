鴻海積極推動健康職場 連續三年榮獲防疫尖兵金獎

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）長期致力於打造友善健康的職場環境，推動多元的員工健康照護方式，近日榮獲台灣疫苗推動協會頒發「防疫尖兵金獎」，表彰其在企業防疫貢獻以及健康職場建構上的優異表現，這也是鴻海連續三年獲得金獎的肯定！

鴻海多年來積極響應廠區營運所在地的政府防疫政策，以員工安全為最高原則，規劃各類活動。為了方便同仁建立個人防疫網，集團的健衛總處定期會在公司內，安排各類的疫苗接種活動，在員工工作忙碌之餘，省去請假到醫院，還要大排長龍等候的情形。透過線上事前預約，事前教育宣導，提升同仁施打疫苗的意願。此外，公司專業的醫護團隊也會針對同仁接種症狀調查及追蹤關懷，確保整個疫苗施打前後過程一切順利。

2024年初，以鴻海土城總部為例，所舉辦的新冠疫苗施打活動，總共有475名員工參與。同時，每年秋冬流感疫苗接種季，鴻海也會定期規劃內部疫苗接種服務，為員工提供即時的健康保障。2024年鴻海在台灣共舉辦8場次疫苗接種活動，涵蓋北、中、南各大廠區，共吸引1,014名員工參加，施打對象包含正職、派遣，包含公費資格同仁亦可參加，且全額補助施打，體現企業對員工健康的高度重視。

除了疫苗服務，鴻海也提供員工優於法規要求的高額健康檢查福利，並由專業醫療團隊進行健康照護及慢性病管理。在傳染病衛教宣導方面，健衛主管定期於集團跨法人的全球會議上，進行防疫與傳染病相關衛教新知分享，同時會將影音上架於員工健康平台及內部APP供所有同仁觀看。為確保員工飲食安全，公司內部也設立符合專業機構標準的「食品安全實驗室」，從健康照護、工作環境到飲食安全，提供360度全方位的健康保障。

鴻海始終秉持「以人為本」的理念，透過完善的健康管理措施與防疫支持，致力為員工打造最安心的工作環境。未來，鴻海將持續優化健康職場，以具體行動展現企業社會責任，成為員工與社會信賴的健康守護者。