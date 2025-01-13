輝達來台設總部 金仁寶許勝雄：樂見其成、電力為關鍵

輝達（NVIDIA）來台灣設置總部，選址也引發市場熱議，面對市場消息，金仁寶集團總裁許勝雄13日指出，自己對這個決定「樂見其成」，不過選址位置仍要看哪邊可以提供更完整的電力，才會是最佳建廠的位置，他坦言，台灣近年來在AI伺服器方面有很大的布局，若輝達來台對台廠來說，絕對都是好事。

許勝雄指出，要在台灣設置資料中心，必須要先備妥充裕的電力環境，要讓輝達來台設廠，包括地點、人才、電力等方面，都必須要妥善的提供、處理，近幾年來台灣在這個領域已經有很大的影響力了，未來發展絕對是要與時俱進，在大廠進來前就要先把環境提前塑造出來，要將包括人才等領域，都提前備齊，自己「樂見其成」。

談及AI發展，許勝雄指出，過去很多人問過自己，「網際網路」是否會泡沫化，事實上這個想法也可以用在AI題材上，他直言，從現在來看網際網路基本上沒有泡沫化，而這一點在Ai方面也是同樣的概念，事實上「AI已經成為一個運動了」，目前每一個公司在研發設計商品時，也都必須要思考如何將AI導入應用，而這個運作也都是持續性的存在。