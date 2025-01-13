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川普1月20日就任 金仁寶總裁：市場迎大變化、美設廠須思考

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金仁寶集團總裁許勝雄。記者吳康瑋／攝影
金仁寶集團總裁許勝雄。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）13日在南港展覽館舉辦尾牙旺年會活動，集團總裁許勝雄表示，2024年真的是一個挑戰比較大的年度，全球幾乎有76個國家領導人進行選舉，這也對全球市場造成了嚴重的影響，甚至日本、台灣、印度，還有俄羅斯都進行了政權更替，而市場最為關注的就是美國總統當選人川普即將於1月20日就任，他強調，自己認為全球市場屆時將會產生更大的變化，這是全球都必須注意的部分。

許勝雄表示，過去一年來，全球局勢處於一個穩定的狀況，雖說大者恆大、強者恆強，但去年全年在AI及蘋果供應鏈的助攻之下，仍讓台灣產業界能夠發揮所長，也因此讓國內市場環境保持著一個穩定的態勢，事實上，去年全球經濟成長呈現3.2，而影響比較嚴重的是中國大陸及日本等國家的部分，而台灣在半導體產業還有AI的助攻之下，成長幅度逆勢成長，並取得歷史第二高的態勢，相當驚人。

許勝雄表示，「回顧2024年表現，我們過了充滿挑戰的一年，不過我們也獲得了不小的成長及發展，整個集團去年營收成長4.59%，面對新的應用，我們要繼續跟進，也要繼續努力，展望2025年，」他直言，「全球又將面臨一個充滿變化的環境，其中，是否在美國設置據點，他認為，這是團隊必須要去思考的問題。」

展望2025年市場發展，許勝雄認為，全球個別國家都將轉變成以個別國家自身的利益為優先，不過金仁寶在這麼多年來，已成功在全球70幾個國家打造了11個以上的廠區，透過更多、更全面的思維，以及在地化的深化之下，自己也看好金仁寶在2025年，將維持穩定成長的態勢，繼續持續發展。

日本 許勝雄

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