材料成本小幅回升 2025年第1季電芯價格有望穩定

根據TrendForce最新調查，2024年中國大陸動力及儲能電芯價格歷經長期下跌後，至第4季跌幅收斂。隨2025年全球電動汽車及儲能市場需求預期好轉，供應商漲價減虧訴求強烈，有望支撐2025年第1季磷酸鐵鋰、鋰電銅箔和電解液等電池原料價格，進而穩定電芯均價。

TrendForce表示，2024年整體動力電池價格雖然下跌，但受益於下半年旺季需求效應延長，第4季價格跌勢明顯放緩。展望2025年，中國大陸電動汽車市場持續受以舊換新等政策激勵，銷量上看年增30%。由於需求端的增長預期較為樂觀，電池原料價格將保持平穩，預計1月動力電芯價格將與前一個月維持相近水準。

2024年儲能市場除了繼續於中、美、歐發展，中東、東南亞等新興市場也帶動需求延續高速成長態勢。然受到產能過剩、原料價格下跌等因素影響，2024年磷酸鐵鋰儲能電芯價格繼續大幅下跌，所幸目前跌勢已趨緩。2025年第1季儲能需求進入傳統淡季，多數電芯廠商或將減產，加上成本端變動較小，預估一月儲能電芯價格持穩。

2024年儲能電芯市場的激烈競爭驅動業者轉而提升電芯技術、升級工藝，部分廠商已推出500Ah+超大容量儲能電芯產品，以提高進入產業的門檻，預期500Ah以上容量的儲能電芯將於2025年逐步進入市場。

TrendForce指出，目前多數電池材料跌幅都已收斂，繼續下跌的空間較小，且前期造成原料商持續虧損的磷酸鐵鋰、鋰電銅箔和電解液，價格已於2024年12月小幅反彈。在終端車廠持續面臨激烈價格戰的背景下，電池製造商遭遇原料價格回升的壓力，需付出更大努力控制成本。