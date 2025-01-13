沛亨：AI晶片客戶需求可望回溫 今年業績估增2位數

沛亨預期，隨著人工智慧（AI）晶片客戶光纖線材庫存有效去化，今年需求可望回溫，加上電聲元件產品打進AI個人電腦（PC）市場，今年整體業績應可成長2位數水準。

沛亨2024年受AI晶片客戶去化庫存影響，光纖線材業務滑落，沛亨總營收跌破新台幣20億元關卡，降至18.24億元，年減26.39%。

沛亨指出，AI晶片客戶在庫存有效去化後，今年需求可望回溫，光纖線材業務應可回復正常水準。

此外，電聲元件成功打進AI PC市場，已獲8至10款機種採用，越南廠也量產挹注產能。沛亨預期，在光纖線材和電聲元件等產品業績可望同步成長帶動下，2025年業績應可成長2位數水準。