晶睿「安全地圖」挺進花蓮 AI 科技創新升級社區安全

安控大廠晶睿（3454）為協助振興當地經濟挺進花蓮，近日舉辦第四屆「安全地圖永續活動」，此次選在別具歷史意義、居民逾400戶的花蓮大陳新村舉行。由於今(2025)年是浙江大陳義胞遷台滿75週年，當地積極推動觀光，但小鎮人口老化、居住環境日漸產生風險，晶睿同仁構思多元解決方案，逐一改善安全痛點，期盼結合智慧安防和地方創生，將這座全台人口數最多的大陳新村，透過同仁安防專業打造為觀光安全示範區，讓遊客慕名前來體驗大陳特色。

晶睿總經理廖禎祺表示，晶睿致力成為社會上最值得信賴的安防品牌，我們希望用公司的專業來改善場域安全，打造一條獨特的社會責任道路。活動邁入第四屆，活動規模持續放大，這次在花蓮大陳新村改善環境，不只當地超過一千五百位居民受益，也希望讓觀光客造訪時無安全上的顧慮。此外，透過同仁親自觀察及解決痛點，有助於日後產品設計，更貼近用戶實際需求。

晶睿安防小隊也透過小羊社會創新工作室打造的虛實劇場，沉浸式體驗大陳歷史，從了解進而能打造貼近需求的安全解方，晶睿發言人暨全球行銷處處長謝邦彥指出，晶睿以『關懷』作為核心價值發展永續，歷年安全地圖永續活動足跡遍布鄰里、教養院、小學，致力營造友善環境，擴大社會影響力。近期花蓮遭天災重創，留下各種安全隱患，觀光客銳減，我們期望晶睿運用安防專業，與居民協力提升當地安全，進一步促進花蓮觀光發展，展現雙贏成果。

小羊社會創新工作室創辦人趙孝嚴表示，這是大陳新村首次與企業進行深度合作，晶睿安防小隊真正為社區居民著想。整個活動是我們共同創作的過程，大家一起腦力激盪，並提升居民的安全意識，也期待社區未來的變化。

晶睿同仁組成安防小隊，與地方創生團隊—小羊社會創新工作室合作，並邀請居民、耆老共同觀察，哪些環境面向可強化安全，例如當地信仰中心且為觀光熱點—阮弼真君廟，迎接絡繹不絕的遊客參拜，需要更有效防護廟宇資產與遊客捐款，並提升環境友善，讓長輩或行動不便者也能自由進出。在地人休憩重心的公園，減少流浪動物製造髒亂，提升環境舒適度。見證大陳義胞發展歷史的狹窄巷弄，如何在保留眷村風情之下，透過優化環境提升遊客對景點的辨識度。旅居外地的子女則希望更方便地遠端關注家人動態，這也促使該社區探索創新的科技方案，讓家人進一步加強彼此關懷。