工研院「AI羽球教練」 獲CES大會官方媒體精選大獎

美國消費性電子展（CES 2025）於美國時間10日閉幕，工研院10項創新技術聚焦健康科技、智慧照護兩大領域，其中，展期間人氣居高不下的「AI羽球教練」更一舉摘下主辦單位CTA官方媒體TWICE精選大獎（TWICE Picks Award），獲選今年度最具影響力技術之一。

工研院運用先進3D封裝技術開發「AI羽球教練」，將多功能的晶片垂直堆疊，使連線間距變短，訊號傳輸速度更快，因此，不須連接許多的攝影、電腦、傳輸訊號等設備。系統使用高速相機感測器捕捉體驗者的姿態與移動，將揮拍姿勢、球擊位置等數據傳至雲端平台，結合生成式AI，快速評估能力並客製化訓練計畫。該設計獲得TWICE精選大獎。

工研院這次10項創新技術吸引許多大廠洽詢，「醫咖go + iMAS智慧醫療資訊平台」，打破傳統以「隨身醫療」的概念備受矚目；「高隱私AI照護員」的黃金救援60秒，亦吸引美國失智中心及大型醫療設備供應商洽談，期待導入技術能緩解醫療產業人力不足。

工研院積極發展智慧醫療技術，從遠距診療解決方案到非接觸式健康監測，為全球智慧醫療市場提供突破性的應用，如「醫咖go + iMAS智慧醫療資訊平台」將血壓計、五官鏡、眼底鏡、手持超音波、傷口機、十二導程心電圖檢測儀等手持醫材，整合於一個小行李箱中，醫生只要提著一卡小皮箱，就能全世界走透透為病患診療，或到不便出門的病患家中做定期診斷。外國觀展者指出，iMAS技術不僅降低了醫療資源分布不均的問題，更有助於全球偏鄉地區的健康福祉改善。