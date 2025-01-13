快訊

3招偷看LINE訊息不怕被發現已讀 iPhone一動作獨享「未讀祕技」

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「好運爆發」：財源滾滾而來

工研院「AI羽球教練」 獲CES大會官方媒體精選大獎

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
工研院與澄風科技合作開發「高隱私AI照護員」，特別針對養護與遠距照顧中心設計，可將跌倒通報時間從1小時縮短至1分鐘內，吸引許多醫療機構參觀 洽談。圖／工研院提供。
工研院與澄風科技合作開發「高隱私AI照護員」，特別針對養護與遠距照顧中心設計，可將跌倒通報時間從1小時縮短至1分鐘內，吸引許多醫療機構參觀 洽談。圖／工研院提供。

美國消費性電子展（CES 2025）於美國時間10日閉幕，工研院10項創新技術聚焦健康科技、智慧照護兩大領域，其中，展期間人氣居高不下的「AI羽球教練」更一舉摘下主辦單位CTA官方媒體TWICE精選大獎（TWICE Picks Award），獲選今年度最具影響力技術之一。 

工研院運用先進3D封裝技術開發「AI羽球教練」，將多功能的晶片垂直堆疊，使連線間距變短，訊號傳輸速度更快，因此，不須連接許多的攝影、電腦、傳輸訊號等設備。系統使用高速相機感測器捕捉體驗者的姿態與移動，將揮拍姿勢、球擊位置等數據傳至雲端平台，結合生成式AI，快速評估能力並客製化訓練計畫。該設計獲得TWICE精選大獎。

工研院這次10項創新技術吸引許多大廠洽詢，「醫咖go + iMAS智慧醫療資訊平台」，打破傳統以「隨身醫療」的概念備受矚目；「高隱私AI照護員」的黃金救援60秒，亦吸引美國失智中心及大型醫療設備供應商洽談，期待導入技術能緩解醫療產業人力不足。  

工研院積極發展智慧醫療技術，從遠距診療解決方案到非接觸式健康監測，為全球智慧醫療市場提供突破性的應用，如「醫咖go + iMAS智慧醫療資訊平台」將血壓計、五官鏡、眼底鏡、手持超音波、傷口機、十二導程心電圖檢測儀等手持醫材，整合於一個小行李箱中，醫生只要提著一卡小皮箱，就能全世界走透透為病患診療，或到不便出門的病患家中做定期診斷。外國觀展者指出，iMAS技術不僅降低了醫療資源分布不均的問題，更有助於全球偏鄉地區的健康福祉改善。

 因應臺灣2025正式進入超高齡社會，為解決醫事人員短缺的挑戰，工研院與澄風科技合作開發「高隱私AI照護員」，特別針對養護與遠距照顧中心設計，將跌倒通報時間從1小時縮短至1分鐘內，把握黃金救援時間。此外，高隱私AI照護員採用熱影像與毫米波技術，達到24小時非接觸式健康偵測，為長期照護場景的提供創新解方，在展場吸引不少醫療機構業者關注。

工研院在 CES 2025 展出的「AI 羽球教練」一舉摘下主辦單位 CTA 官方媒體 TWICE 精選大獎（TWICE Picks Award），獲選今年度最具影響力技術之一。左起為工研院電光所組長王欽宏、工研院副總暨行銷長林佳蓉、美國華裔羽球選手舒之顥及工研院電光所總監朱慕道。圖／工研院提供。
工研院在 CES 2025 展出的「AI 羽球教練」一舉摘下主辦單位 CTA 官方媒體 TWICE 精選大獎（TWICE Picks Award），獲選今年度最具影響力技術之一。左起為工研院電光所組長王欽宏、工研院副總暨行銷長林佳蓉、美國華裔羽球選手舒之顥及工研院電光所總監朱慕道。圖／工研院提供。

AI

延伸閱讀

CES發布研究示警 手機售價將漲300美元

靈活應變創新 黃仁勳成CES巨星

台新創助新手爸媽判讀寶寶需求 CES獲美媒50大精選

工研院攜手RMT集團 推動免疫細胞生產技術平台商品化

相關新聞

金仁寶旺年會來了！總裁許勝雄親出馬 將釋最新市況引關注

金仁寶集團旗下兩大主力品牌金寶電子（2312）、及仁寶電腦（2324）旺年會接力登場；事實上，國內龍頭企業彼此之間除了員...

英業達50周年旺年會！會長葉國一「鞠躬」致意盼再創高

代工大廠英業達（2356）12日舉辦50週年旺年會，今年首度移師臺北小巨蛋，現場由集團會長葉國一、董事長葉力誠，率領英業...

工研院「AI羽球教練」 獲CES大會官方媒體精選大獎

美國消費性電子展（CES 2025）於美國時間10日閉幕，工研院10項創新技術聚焦健康科技、智慧照護兩大領域，其中，展期...

研調：台積電去年第3季市占64% 3奈米占比躍升

台積電3奈米製程滿載，5奈米製程產能利用率也維持高水位，據研調機構Counterpoint Research統計，台積電...

機器狗現身！英業達4代老董齊聚 AI 世代葉力誠開新局

英業達（2356）歡慶50周年共4代董事長罕見齊聚尾牙晚會，AI世代董事長葉力誠接班一年開出新局，元宇宙虛擬藝人、機器狗...

詹文男 X 陳俊偉 AI 助力中小企業、探索營運新模式

AI正掀起一場科技革命，不僅改變了產業結構，也為中小企業帶來新的契機。「中小企業網路大學校」與「數位轉型學院」攜手推出「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。