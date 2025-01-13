金仁寶旺年會來了！總裁許勝雄親出馬 將釋最新市況引關注

金仁寶集團旗下兩大主力品牌金寶電子（2312）、及仁寶電腦（2324）旺年會接力登場；事實上，國內龍頭企業彼此之間除了員工福利以外、尾牙請的卡司，以及尾牙舉辦的規模、送出獎金的的額度，也都是彼此較勁的一大重點。而老牌電子大廠金寶將於13日在南港展覽館舉辦尾牙旺年會活動，集團總裁許勝雄也將親自領軍，率領金寶執行長暨總經理陳威昌、泰金寶暨康舒（6282）董事長許介立、泰金寶總經理鄒孔訓等集團高層現身，並將釋出最新展望及市況，吸引外界關注。

金寶透露，今年集團旺年會主題訂為「智慧領航，智造未來」也呼應了團隊近年跨足人工智慧、虛擬實境、物聯網領域，將「智慧製造」的觸角持續朝全球市場邁進的理念；而金寶今年找來本土天團「玖壹壹」以及曾為多部瓊瑤電視連續劇演唱過主題曲、片尾曲、插曲的知名歌手李翊君現身助陣，兩人每一首歌曲都是經典中的經典，每次演出都讓現場秒變超大型KTV，也讓員工跟歌迷都感到萬分的期待。

事實上，金寶為國內首屈一指的消費性電子代工大廠，隸屬於金仁寶集團，總部位於新北市深坑地區，主要從事消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品的製造、加工、買賣等，成立至今已邁過半個世紀，而團隊近年已朝追求高毛利的目標，全力進行各項調整，力求將自身利潤最大化，而其股價也不斷上漲，連帶其市值也跟著逐步擴大。

至於金仁寶集團另一大主力團隊仁寶電腦（2324）旺年會活動，則將於1月14日在南港展覽館一館四樓舉辦，有趣的是這2間大廠往前幾年也幾乎都是隔天舉辦，而這次旺年會除了請來王牌主持人許效舜、蔡尚樺搭擋助陣，也邀請了多位實力派唱將現身開唱，令公司同仁感到萬分期待，而這次旺年會也是仁寶董事長陳瑞聰上任以來，首次與總經理Anthony Peter Bonadero挑大梁主持大局，兩人屆時也將釋出最新的市場動態，吸引外界關注。