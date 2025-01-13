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英業達50周年旺年會！會長葉國一「鞠躬」致意盼再創高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達小巨蛋旺年會。記者吳康瑋／攝影
英業達小巨蛋旺年會。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）12日舉辦50週年旺年會，今年首度移師臺北小巨蛋，現場由集團會長葉國一、董事長葉力誠，率領英業達集團旗下英華達、英研智能、無敵等11,000名同仁與親友，共同參與這場年度盛會。葉國一指出，英業達走過了半個世紀，這50年來多虧各位所有的董監事，以及經營團隊付出的努力，自己也非常感謝所有的同仁，還有所有照顧了我們、讓我們壯大的客戶們，謝謝大家的幫助英業達走過了50年。

葉國一坦言，自己感覺有很多話要說，但他要用一個鞠躬向國內外所有的同仁致意，也謝謝你們一直為英業達打拚，希望大家「手牽手 心連心」一起創造未來更輝煌的日子，他也向大家拜一個早年，祝福所有同仁家人幸福美滿；展望未來下一個50年的發展，他也期許大家以嶄新風貌迎接下一個50年，與所有內部及外部夥伴同心協力，為集團成長屢創佳績。

昨日旺年會現場也由葉會長親手頒發一塊獎牌，給支持集團超過40年的集團董事李詩欽，他指出，英業達至今成功發展出包括筆電、伺服器、車載產品、穿戴裝置、醫療、5G智慧工廠等6大產品線，如今邁向第50週年，其中有超過40年的時間，有現任電電公會理事長、集團董事李詩欽的支持，自己要趁這個機會將獎牌致贈給他，以感謝他長年的鼎力相助。

今年旺年會主要由阿KEN和楊千霈擔綱主持，開場表演「舞．空．術」，以高空表演結合地面舞蹈，融合美洲、北歐、亞洲等英業達集團全球廠區所在國家或地區的特色舞蹈，不僅展現集團的多元與國際化，同時傳遞全球同慶的寓意。此外，也邀請至今巡迴演出超過3,000場足跡遍及30個國家的「舞鈴劇場」，其名稱諧音「50」，巧妙呼應英業達50週年的重要里程碑，將以極具臺灣文化特色的扯鈴表演為主軸，結合現代創意元素，帶來一場傳統與現代交融的視聽盛宴。

英業達會長葉國一。記者吳康瑋／攝影
英業達會長葉國一。記者吳康瑋／攝影
英業達小巨蛋旺年會。記者吳康瑋／攝影
英業達小巨蛋旺年會。記者吳康瑋／攝影
電電公會理事長李詩欽、英業達會長葉國一。記者吳康瑋／攝影
電電公會理事長李詩欽、英業達會長葉國一。記者吳康瑋／攝影

旺年會 李詩欽 英業達

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