英業達50周年旺年會！會長葉國一「鞠躬」致意盼再創高

代工大廠英業達（2356）12日舉辦50週年旺年會，今年首度移師臺北小巨蛋，現場由集團會長葉國一、董事長葉力誠，率領英業達集團旗下英華達、英研智能、無敵等11,000名同仁與親友，共同參與這場年度盛會。葉國一指出，英業達走過了半個世紀，這50年來多虧各位所有的董監事，以及經營團隊付出的努力，自己也非常感謝所有的同仁，還有所有照顧了我們、讓我們壯大的客戶們，謝謝大家的幫助英業達走過了50年。

葉國一坦言，自己感覺有很多話要說，但他要用一個鞠躬向國內外所有的同仁致意，也謝謝你們一直為英業達打拚，希望大家「手牽手 心連心」一起創造未來更輝煌的日子，他也向大家拜一個早年，祝福所有同仁家人幸福美滿；展望未來下一個50年的發展，他也期許大家以嶄新風貌迎接下一個50年，與所有內部及外部夥伴同心協力，為集團成長屢創佳績。

昨日旺年會現場也由葉會長親手頒發一塊獎牌，給支持集團超過40年的集團董事李詩欽，他指出，英業達至今成功發展出包括筆電、伺服器、車載產品、穿戴裝置、醫療、5G智慧工廠等6大產品線，如今邁向第50週年，其中有超過40年的時間，有現任電電公會理事長、集團董事李詩欽的支持，自己要趁這個機會將獎牌致贈給他，以感謝他長年的鼎力相助。