機器狗現身！英業達4代老董齊聚 AI 世代葉力誠開新局

英業達（2356）歡慶50周年共4代董事長罕見齊聚尾牙晚會，AI世代董事長葉力誠接班一年開出新局，元宇宙虛擬藝人、機器狗現身，他表示，科幻電影所提到的場景都是未來世界的投射，英業達不會在機器人及AI運算等產業趨勢上缺席，除AI眼鏡布局，市場推測包括機器狗及工業機器人都將是布局重點。

英業達在AI伺服器業績爆衝年成長49%下，2024年營收衝破6000億元大關創下歷年新高，12日尾牙也罕見在小巨蛋聚集萬人員工家眷同樂，並邀請4任董事長同登台，包括會長葉國一、李詩欽、卓桐華、葉力誠，宣示世代傳承，葉國一也親自頒贈獎牌感謝李詩欽服務40年的功勞。

葉國一創立英業達並帶動台灣電子代工產業發展，李詩欽擔任董事長時期是台灣電子代工廠在PC與伺服器市場激烈搶單稱王的時期，卓桐華主政時期則面臨貿易戰製造全球化挑戰，葉力誠2023年接班時則進入AI時代，為展現已做好新時代準備，昨日尾牙開場就由集團開發的元宇宙虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii）擔綱。

英業達也在開幕影片大秀機器人團隊研發實力，包括實驗室曝光團隊在測試機器狗的翻滾操控，葉力誠在會前記者會中，也透露他在內部時常跟同仁提醒，從科幻電影到科幻小說，都是對於未來世界的一個投射，機器人及AI電腦運算領域將來都會對世界產生一定的影響，英業達自然不應該在趨勢中落後。

英業達目前尚未鬆口機器人團隊的布局方向，不過12日企業正式宣告中卻出現許多機器狗身影，公司表示，目前每年集團能開發生產超過1億台裝置，從個人醫療設備到家庭娛樂系統、智慧汽車、智慧城市到未來工廠，集團將形塑未來，為下一個50年做好準備。

其實英業達在工業自動化機器人方面投入甚早，過去在上海廠為因應人力成本上漲，投入大量自動化生產研發，以機器人取代人工成效卓越，不過隨產能南向到泰國跟馬來西亞生產，當地人工成本低於機器人養護代價，也讓機器人工廠在南亞遭遇挑戰。

為此英業達也審慎評估未來機器人應用方向，包括輸出美墨工廠加速新廠建置或外售，英業達主管透露，未來工廠的機器人需要投資，需在第三年以後才開始享受投資收益，故若一年換一代的消費電子產品較不利於自動化投資，其次淡季人力好調節，但機器人設備則仍須攤提，在上述產業特性下，英業達會善加評估如何運用自動化專業，不排除對外出售自動化工廠解決方案。

對於黃仁勳預測AI機器人未來有三大面向：AI代理、自駕車、人形機器人，英業達表示，除AI代理偏向軟體距離英業達較遠，自駕車跟機器人都是布局重點，在智慧穿戴方面，也看好AI眼鏡比AR、VR更有機會商品化，正跟新創及科技業者合作研發中，公司認為機器人跟AI穿戴都是需要技術醞釀，先前曇花一現的MR眼鏡只是前奏曲，而服務型機器人已在掃地機器人看見成功案例，後續能否逐漸蓬勃發展值得期待。